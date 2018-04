Zeman kritizoval vydání Nikulina. 'Může sloužit jako nástroj vnitroamerického politického boje,' řekl

Český prezident Miloš Zeman ve čtvrtek kritizoval vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina z České republiky do Spojených států jako krok, který může posloužit k vnitropolitickému boji v USA. Podle jeho slov by se Česko do takového boje nemělo zapojovat. Štrbské Pleso 13:14 5. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český prezident Miloš Zeman a slovenský prezident Andrej Kiska v Tatrách | Zdroj: Pražský hrad

Případu Nikulin, který je v USA stíhán pro počítačové útoky na sociální sítě a jehož vydání se u českých úřadů neúspěšně domáhalo Rusko, se týkal jeden z dotazů při dnešní společné tiskové konferenci slovenského prezidenta Andreje Kisky a Miloše Zemana, jenž je na Slovensku na oficiální návštěvě.

Přítomnost Nikulina v Česku bylo velké bezpečnostní riziko, byl tu zájem, aby byl převoz zmařen, říká Pelikán Číst článek

Zeman v odpovědi poznamenal, že má odlišný názor než ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který dal souhlas s vydáním ruského občana do USA, ale ujistil, že plně respektuje ministrovo právo v dané věci rozhodnout.

Černá kravata

„Začnu trochu anekdoticky. Když byl zvolen Donald Trump americkým prezidentem, (předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul) Ryan si vzal černou kravatu. Tentýž pan Ryan nyní (minulý týden) přiletěl do České republiky. Veřejně prohlásil, že sem přiletěl v podstatě proto, aby dostal pana Nikulina do Spojených států, což se mu podařilo. Nu a jedna z variant je, že pan Nikulin - ať tak či onak - může sloužit jako nástroj vnitroamerického politického boje - k tomu slouží i ta černá kravata,“ řekl Zeman.

Připomněl současně epigram Karla Havlíčka Borovského o úskalích chození s pány na led a poznamenal: „Jestli by se Češi měli plést do americké politické situace, tak to nepokládám za úplně dobré řešení.“

Ryan, který ocenil českou vládu za vydání Nikulina, se během své návštěvy Prahy se Zemanem nesetkal. Důvody, proč se tak stalo, nesdělil.