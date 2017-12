'Nikdo neudělal větší škodu myšlence eurofederace.' Zeman kritizoval šéfa německých socialistů

Prezident Miloš Zeman přijel v úterý na Slovensko. Je to jeho poslední zahraniční návštěva před lednovými prezidentskými volbami. Zeman se sešel se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou. A následně kritizoval předsedu německé sociální demokracie Martina Schulze. Nikdo podle české hlavy státu neudělal větší škodu myšlence eurofederace, než Schulz svým nedávným prohlášením. Bratislava 12:50 12. 12. 2017 (Aktualizováno: 13:28 12. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Zdroj: Pražský hrad

„Vždy a dlouhodobě jsem se veřejně označoval za eurofederalistu, takže by mě mohlo potěšit prohlášení Martina Schulze: ‚Jdeme do vytvoření spojených států evropských. Komu se to nelíbí, ať vypadne.‘ Myslím, že nikdo neudělal větší škodu myšlence eurofederace než Martin Schulz tímto svým prohlášením,“ pronesl prezident Miloš Zeman během návštěvy Slovenska.

Český prezident Miloš Zeman a slovenský prezident Andrej Kiska | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Andrej Kiska s Milošem Zeman mluvili podle slovenského prezidenta mimo jiné o visegrádské čtyřce, vizi Evropské unie nebo společné měně euro.

Zeman podle svých slov Kiskovi připomněl, že v Česku je spíše odpor vůči euru.

„Tento odpor je do jisté míry iracionální a do jisté míry racionální. Racionální je v tom, že máme obavu, že evropský stabilizační mechanismus je nastaven tak, že by čeští daňoví poplatníci mohli platit řecké dluhy,“ uvedl Zeman.

„Kdyby Řecko vystoupilo nebo bylo vytlačeno z eurozóny, tak racionální část obav z eura by odpadla. A iracionální se dá vysvětlit právě na příkladu Slovenska a jeho úspěchu s euroměnou,“ doplnil český prezident.

Vztahy na výborné úrovni

S českým prezidentem má Kiska podle svých slov výborné vztahy, přestože na některé otázky mají rozdílné názory. Slovenský prezident zároveň pochválil vztahy mezi Českem a Slovenskem.

„Neznám na světě dvě země, které by k sobě měly tak blízko, jako Česká a Slovenská republika. Naše vztahy jsou na výborné úrovni,“ řekl slovenský prezident Andrej Kiska.

„Proto jsem velmi přivítal, že pan prezident Zeman dodržel takovou velmi pěknou tradici, která je mezi našimi zeměmi, a na poslední oficiální návštěvu před prezidentskými volbami přijel k nám na Slovensku,“ dodal.

Oba prezidenti si během tiskové konference tykali. „Vážený pane prezidente, milý Miloši,“ přivítal Kiska českou hlavu státu. A stejně mu oplatil i český prezident. „Vážený pane prezidente, milý Andreji, chtěl bych ti poděkovat, že právě na Slovensku je ta takzvaná rozlučková návštěva.“

Vidím na vlastní oči, že si prezidenti dobře rozumí. I díky tomu je Slovensko náš výjimečný soused! pic.twitter.com/hENNffAA89 — Rudolf Jindrák (@rudolf_jindrak) 12. prosince 2017

Čestná stráž i chleba se solí

Kiska přivítal Zemana v úterý dopoledne na nádvoří prezidentského paláce v Bratislavě. Součástí slavnostního ceremoniálu bylo vítání chlebem a solí a nástup čestné stráže slovenského prezidenta, samotná přehlídka vojenské jednotky po červeném koberci se ale nekonala.

Z důvodu rekonstrukce hlavního nádvoří prezidentského paláce v centru metropole se přivítání Zemana uskutečnilo na menším nádvoří u zahrady sídla hlavy slovenského státu.

Podle programu oba prezidenti po společné schůzce a obědě odpoledne položí věnce k Pomníku československé státnosti i k Památníku Milana Rastislava Štefánika, který byl v roce 1918 jedním ze spoluzakladatelů Československa.

Mimořádně přátelské přivítání v Bratislavě! Děkujeme prezidentovi Slovenské republiky @Andrej_Kiska pic.twitter.com/WrErXb8hEo — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 12. prosince 2017