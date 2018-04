První zahraniční cesta: Zeman přiletěl na Slovensko. Čeká ho jednání s Kiskou i Pellegrinim

Prezident Miloš Zeman s první dámou Ivanou přiletěli ve středu vpodvečer na Slovensko. Následující den čekají českou hlavu státu jednání se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou a novým premiérem Petrem Pellegrinim. Návštěva Slovenska je první zahraniční cestou během Zemanova druhého prezidentského mandátu. Poprad 20:41 4. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman při příletu na Slovensko | Zdroj: Pražský hrad

Letadlo s nejvyšším českým představitelem Milošem Zemanem přistálo v Popradu nedaleko Štrbského Plesa. Ještě před zahájením čtvrtečního oficiálního programu vyrazil prezident po příletu na krátkou procházku kolem jezera.

Zeman pak ve čtvrtek absolvuje oficiální část třídenní návštěvy Slovenska. Kromě setkání se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou a premiérem Petrem Pellegrinim, čeká Zemana podle programu také projížďka v kočáře kolem Štrbského Plesa. Do České republiky se Zeman ze Slovenska podle programu vrátí v pátek po poledni.

Na schůzce ve Vysokých Tatrách se, v případě Zemanova úspěchu v prezidentských volbách, prezidenti Česka a Slovenska domluvili už loni, když český státník na závěr svého prvního funkčního období přijel do Bratislavy.

Ve Vysokých Tatrách kolem Štrbského plesa je opravdu nádherně. Důvod ke krátké procházce! pic.twitter.com/S8PmNVM8lZ — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 4. dubna 2018

Pellegrini v Česku

Hned následující týden by pak měl do Česka přiletět nový slovenský premiér Peter Pellegrini. Dodrží tak tradici, že první či poslední oficiální zahraniční návštěva vrcholných slovenských politiků vede právě do Česka.

Podle slovenského ministerstva zahraničí se cesta uskuteční 11. dubna. Úřad slovenské vlády podle své mluvčí Beatrice Szabóové zveřejní termín cesty až po dohodnutí všech detailů návštěvy.

Pellegrini se má v Česku sejít s premiérem v demisi a šéfem ANO Andrejem Babišem, zástupci sněmovny a Senátu.

Pellegrini se novým předsedou slovenské vlády stal poté, co kvůli politické krizi po zavraždění novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky rezignoval v polovině března tehdejší premiér Robert Fico.

Pellegrini, který je místopředsedou Ficovy strany Směr-sociální demokracie, v bývalé vládě zastával post vicepremiéra.

