Zeman mluvil s českými krajany v Srbsku. Slíbil přímluvu za zkonfiskovaný dům v Bělehradu

V Srbsku žijí přibližně dva tisíce potomků českých přistěhovalců, především v oblasti Banátu u hranic s Rumunskem. Z tamní Bele Crkve přijel na setkání s prezidentem Milošem Zemanem zazpívat dětský sbor Radost. Zeman také slíbil, že na jednání se srbským prezidentem Alexandrem Vučićem přimluví za zkonfiskovaný dům České besedy v Bělehradu. „Máme radost, že o nás zase někdo ví," říká Antonia Marešová z Bele Crkve.

„Chtěl bych vám popřát, aby se vám v Srbsku dařilo a aby spolupráce s lidmi, kteří mají otevřené srdce a mají rádi Čechy, byla dobrá,“ řekl prezident.

Českým krajanům nabídl, že v rozhovoru mezi čtyřma očima se srbským prezidentem Alexandrem Vučićem zmíní problém restituce zkonfiskovaného domu České besedy v Bělehradu.

Právní problém zákazu restituce nemovitostí právnickým osobám by se podle něj mohl při určité velkorysosti řešit netradičním způsobem.

A čeští krajané jsou za taková setkání vděční. „Máme radost, že o nás zase někdo ví,“ řekla pro Radiožurnál Antonia Marešová z Bele Crkve, jež udržuje českou mluvu a české písničky v pěveckém souboru Krajanka, se kterým srbští Češi jezdí i na folklorní festivaly.

Také Josef Jirović z Bělehradu má české předky. Obnovený Český dům by podle něj mohl být užitečný nejen Čechům v srbské metropoli, ale i těm v Banátu. Možná by v něm mohly sídlit i české instituce na podporu exportu a investic a bylo by to jakési centrum české kultury v Srbsku.

O tu je i mezi mladými Srby zájem. Petr Janeš je lektorem češtiny na filologické fakultě Univerzity v Bělehradu. Loni se češtině věnovalo na bělehradské bohemistice na osmdesát studentů.

„Samozřejmě v každém ročníku se najdou ti velmi svědomití, velmi pilní a zároveň tam jsou i studenti, kteří si to jdou jen odsedět. Myslím ale, že je to všude stejné,“ dodal.

A co dělá studentům největší problémy? „V minulém čase mají ve třetích osobách pořád pomocné sloveso být, takže stále říkají je byl, místo jenom byl. A pak vykání, to je také problém. Největší problém je ale asi fonetický, a to je h, protože srbština toto písmeno nemá. Je dost problém naučit je to vyslovovat správně. Je to i větší problém než ř, které většinou zvládnou, ale h někdy dělá problémy dost dlouho,“ vyjmenovává.

Studentům češtiny zbývá popřát snad jen hodně odvahy. Zeman zahájil oficiální návštěvu Srbska v úterý, kdy po přistání v Bělehradu Vučićovi řekl, že má rád Srbsko, a naopak nemá rád Kosovo. Oba prezidenti se ve středu potkali na soukromé schůzce.

