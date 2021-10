Zahraniční média píší o ‚třaskavých odhaleních‘ šéfa Senátu Vystrčila ohledně zdraví prezidenta

Dění kolem hospitalizace českého prezidenta Miloše Zemana se i v úterý věnují některá zahraniční média. Zpravodajský web BBC v titulku své zprávy píše o „české bouři“ a informuje mimo jiné o zahájení vyšetřování pro podezření z trestných činů proti republice. Praha 19:17 19. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil na tiskové konferenci v Senátu. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vícero zdrojů soudí, že Zemanovy zdravotní problémy a možné převedení části jeho pravomocí na premiéra Andreje Babiše a na šéfa dolní parlamentní komory jsou komplikací z hlediska hladkého předání moci po sněmovních volbách.

Už v pondělí s takovým hodnocením přišel web Politico, podle kterého je proces sestavování nové vlády od posledního převozu Zemana do nemocnice zahalen nejistotou, „částečně proto, že ani nemocnice, ani Zemanovi spolupracovníci neposkytli žádné informace o jeho stavu“. O vývoji informovala i americká televize CNN, podle níž prezidentova hospitalizace vyvolala politický pat.

BBC v úterý píše o pochybnostech kolem hladkého nástupu nové vlády. V nové zprávě popisuje eskalaci krize v důsledku „třaskavých odhalení“ předsedy Senátu Miloše Vystrčila, po kterých policie ohlásila vyšetřování „možného protiprávního jednání“.

„Pozornost je věnována obzvláště setkání ze 14. října, kdy vlivný poradce prezidenta Zemana Vratislav Mynář (šéf prezidentské kanceláře) doprovodil předsedu dolní komory (parlamentu) Radka Vondráčka za panem Zemanem... na jednotku intenzivní péče,“ uvádí britský zpravodajský web. Zároveň hovoří o „vážných politických důsledcích“, přičemž zmiňuje výzvu k rezignaci adresovanou Mynářovi premiérem Babišem.

Za bezprecedentní označuje vývoj na české politické scéně rakouský bulvární list Kronen Zeitung, a to kvůli rýsujícímu se přechodnému přenesení části pravomocí hlavy státu na premiéra a na předsedu dolní parlamentní komory. Nejčtenější rakouský deník na svých internetových stránkách popisuje postup, jakým by se to mohlo stát, a připomíná, že v Senátu v jeho současném složení i v příští Poslanecké sněmovně mají většinu strany, které jsou vůči Zemanovi kritické.

Německý internetový portál mdr.de si zase všímá chování šéfa prezidentské kanceláře Mynáře, který na pondělní odpoledne svolal tiskový brífink a pak na něm „znovu neřekl nic ke zdravotnímu stavu prezidenta Zemana; místo toho obvinil předsedu Senátu Miloše Vystrčila, že se chce jen vytahovat“.