Milostná kauza může ovlivnit Trumpův případ zasahování do voleb. Prokurátorka je před soudem

Svědkyně u soudu v americkém státě Georgia ve čtvrtek uvedla, že prokurátorka Fani Willisová zodpovědná za volební kauzu kolem exprezidenta Donalda Trumpa byla v milostném vztahu s jistým právníkem předtím, než jej najala, aby na případ dohlížel. Tvrzení přišlo při projednávání žádosti Trumpa a spoluobžalovaných osob, aby byla Willisová i se svým týmem z procesu diskvalifikována. Atlanta 22:01 15. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prokurátorka Willisová z případu nelegálního zásahu do prezidentských voleb v Georgii předvolaná jako svědkyně u soudu | Foto: Alyssa Pointer | Zdroj: Reuters

Vztah s podřízeným podle žadatelů vytvořil střet zájmů, z něhož prokurátorka finančně těžila. Willisová i její partner Nathan Wade to odmítají a vyzvali soudce, aby se odmítl zabývat žádostí o vyloučení prokurátorského týmu.

Soudce Scott McAffee ale tomuto požadavku nevyhověl a na čtvrtek svolal jednání o dané otázce. Podle amerických médií tak hrozí kolaps případu, v němž je Trump a 14 dalších lidí obžalováno z nelegálních zásahů do posledních prezidentských voleb v Georgii.

Proces s Trumpem začne 25. března. ‚Velká nespravedlnost,‘ zlobí se jeho právník Číst článek

Výpověď klíčové svědkyně, která je bývalou spolupracovnicí a kamarádkou Willisové, je v rozporu s tvrzeními okresní prokurátorky a Wadea. Ti soudu řekli, že jejich romantický vztah začal až poté, co Wade na konci roku 2021 dostal na starost Trumpovu kauzu. Robin Yeartieová ovšem ve čtvrtek prohlásila, že vztah začal dříve, možná už na konci roku 2019.

S tvrzeními o soukromém životě Willisové a jejího spolupracovníka přišla na začátku roku právnička jednoho z obžalovaných. Mimo jiné uvedla, že prokurátorka z angažování Wadea, který se dříve živil jako advokát, osobně profitovala. Wade podle ní z peněz, které od úřadu Willisové dostával, platil společné dovolené páru.

K žádosti o vyloučení prokurátorů z procesu se pak připojili další obžalovaní včetně Trumpa. Kdy o ní soudce McAffee rozhodne, není jasné, podle agentury AP by projednávání věci mohlo pokračovat i v pátek.

Pokud by soudce uznal existenci střetu zájmů a rozhodl, že Willisová nemůže dál vést tým obžaloby, uvrhlo by to případ do stavu naprosté nejistoty, napsal list The New York Times. Kauza by byla přidělena jinému státnímu zástupci, který by musel rozhodnout o dalším postupu.