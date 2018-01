'Mimořádně nevhodné, expresivní a dehonestující.' Slovenský ministr se ohradil proti výroku Zemana o Dubčekovi

„Osobně se ohrazuji vůči expresivnímu, dehonestujícímu vyjádření prezidenta České republiky Miloše Zemana na adresu Alexandra Dubčeka, které vyslovil v oficiálním projevu na začátku oslav 100. výročí vzniku Československa na Pražském hradě,“ sdělil v prohlášení Maďarič. Ten byl do loňského prosince také místopředsedou nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) premiéra Roberta Fica.

Dubčeka, rodáka ze Slovenska, si lidé podle Maďariče váží zejména za to, že začátkem 60. let umožnil v komunistickém Československu demokratizační proces, který vyvrcholil takzvaným pražským jarem.

„O žádném politikovi si nedělejme iluze, i ta největší osobnost měla své slabiny a slabé chvíle. Ale považuji za mimořádně nevhodné a nezdvořilé právě takovéto momenty zdůraznit ve slavnostní chvíli, a to dokonce i expresivním způsobem,“ uvedl Maďarič.

Zeman v projevu kromě jiného řekl, že by bylo vhodné se zamyslet, proč se po okupaci Československa v roce 1968 vojsky Varšavské smlouvy našel mezi tehdejší politickou elitou pouze jeden statečný člověk, a to František Kriegel, a „proč se všichni ostatní podělali hrůzou“. Dodal, že tehdejším představitelům souhlas s okupací nepomohl. „Nejdřív dostaly tyto idoly funkci předsedy Federálního shromáždění, pak už jenom klesly na velvyslance v Turecku a pak už ani to ne,“ řekl Zeman ve zjevné narážce na Dubčeka.

Portál Aktuality.sk informoval, že na zmiňované akci na Pražském hradě byl přítomen i premiér Fico a že na rozdíl od svého stranického kolegy Maďariče se vůči vyjádření prezidenta Zemana neohradil.