Ministerstvo spravedlnosti USA zažalovalo Boston za nespolupráci s federálními imigračními úřady

Americké ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek zažalovalo město Boston a jeho demokratickou starostku Michelle Wuovou kvůli tomu, že omezují místní policii ve spolupráci s federálními imigračními orgány při realizaci agendy Donalda Trumpa. Žaloba podaná u federálního soudu v Bostonu je dalším krokem v právní kampani, kterou vede administrativa republikánského prezidenta proti zákonům přijatým takzvanými azylovými městy řízenými demokraty.

Trumpova administrativa tvrdí, že tyto zákony brání Trumpově naplňování agendy hromadných deportací.

Wuová, která usiluje o znovuzvolení, ve svém prohlášení označila žalobu za „protiústavní útok na naše město“.

Boston zakazuje své policii a dalším městským úřadům spolupracovat s federálními orgány, včetně imigrační a celní správy (ICE), například při zadržování migrantů před případnou deportaci.

Žaloba tvrdí, že bostonský zákon vytváří překážky vymáhání federálních zákonů, což je údajně v rozporu s ustanovením o nadřazenosti Ústavy USA.

Ministerstvo spravedlnosti podalo řadu podobných žalob, v nichž zpochybňuje nařízení v jiných státech a městech, omezující spolupráci s federálními orgány, například v New Yorku a v Los Angeles.

