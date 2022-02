Německo by se bez ruského plynu obešlo. Nebylo by to ale snadné, řekl německý ministr hospodářství

Německo by se dokázalo obejít bez dodávek ruského zemního plynu. Nebylo by to však snadné. V rozhovoru s rozhlasovou stanicí Deutschlandfunk ve středu to řekl ministr hospodářství Robert Habeck.

