Syn bývalého jihokorejského ministra zahraničí utekl do KLDR. Chce pracovat na sjednocení obou zemí

S přáním trvale se usadit v Severní Koreji dorazil do Pchjongjangu syn bývalého jihokorejského ministra zahraničí, který v minulosti společně s manželkou rovněž uprchl do KLDR. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na severokorejská státní média. Útěky obyvatel svobodné, prosperující Jižní Koreje do izolované, chudé KLDR vedené diktátorem Kim Čong-unem jsou velmi neobvyklé; většina lidí prchá opačným směrem.

