Ministři zahraničí z 24 zemí vyzvali Izrael k umožnění dodávek humanitární pomoci do Gazy
Humanitární krize v Pásmu Gazy dosáhla nepředstavitelných rozměrů a propuká tam hladomor, uvedli v úterý ve společném prohlášení ministři zahraničí 24 zemí včetně Británie, Kanady, Austrálie, Japonska, Francie a dalších evropských partnerů. Skupina vyzvala Izrael, aby do palestinské enklávy umožnil přístup všem mezinárodním nevládním organizacím, které tam chtějí poskytovat humanitární pomoc, píší tiskové agentury.
K prohlášení se připojily šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová a dvě eurokomisařky.
Připravujeme podrobnosti.