Ministři zahraničí z 24 zemí vyzvali Izrael k umožnění dodávek humanitární pomoci do Gazy

Humanitární krize v Pásmu Gazy dosáhla nepředstavitelných rozměrů a propuká tam hladomor, uvedli v úterý ve společném prohlášení ministři zahraničí 24 zemí včetně Británie, Kanady, Austrálie, Japonska, Francie a dalších evropských partnerů. Skupina vyzvala Izrael, aby do palestinské enklávy umožnil přístup všem mezinárodním nevládním organizacím, které tam chtějí poskytovat humanitární pomoc, píší tiskové agentury.

Obyvatelé severovýchodní části Gazy, kteří byli nuceni opustit své domovy

Skupina 24 zemí vyzvala Izrael k umožnění dodávek pomoci do hladovějící Gazy | Zdroj: Profimedia

K prohlášení se připojily šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová a dvě eurokomisařky.

Připravujeme podrobnosti.

