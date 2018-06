Snaha zachránit volný pohyb v Evropě. Brusel hostí minisummit o migraci, Česko se neúčastní

V Bruselu začala - bez účasti Česka - schůzka více než poloviny členských zemí EU k migrační problematice. Německá kancléřka Angela Merkelová při příchodu uvedla, že by se mělo hovořit jak o omezování počtu migrantů mířících do EU, tak o tom, jak těmto lidem zamezit v následných přesunech mezi státy unie. Dohoda podle ní bude složitá a během neděle ji nejspíš nelze očekávat. O věci se bude hovořit hlavně na summitu celé osmadvacítky ve čtvrtek. Brusel 16:25 24. 6. 2018 (Aktualizováno: 16:56 24. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá kancléřka Angela Merkelová a španělský premiér Pedro Sánchez na minisummitu k migraci, který byl svolán do Bruselu. | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Druhotné přesuny migrantů uvnitř unie by do nalezení shody mezi všemi státy EU mohla řešit dvoustranná či třístranná ujednání mezi nimi, míní kancléřka.

Právě otázka, zda má Německo začít rovnou od hranic vracet ty migranty, kteří už o azyl požádali jinde, je základem nynější hluboké politické krize, které Merkelová doma čelí. Nedělní bruselské jednání by jí mohlo pomoci tuto situaci zvládnout.

Francouzský prezident Emmanuel Macron, s nímž se Merkelová sešla už v úterý, před novináři nynější krizi označil za politickou. Evropa podle něj musí zůstat věrná svým hodnotám individuálních lidských práv a právě na nich založit řešení.

Migrační téma nabývá v unii a v členských zemích opět na důležitosti přesto, že podle statistik přichází nyní do Evropy migrantů výrazně méně než v letech 2014 či 2015, kdy krize vrcholila.

V nové politické atmosféře rok před volbami do europarlamentu se už ozývají hlasy, podle kterých by krach pokusů o dohodu na unijní úrovni mohl ohrozit celý evropský projekt.

Prezident Macron v neděli uvedl, že je třeba najít způsob, jak omezit pohyby migrantů mezi zeměmi EU, ale i jejich příchody do unie. „Ke snížení této zátěže potřebujeme lepší organizaci,“ poznamenal s tím, že krizi nyní představují právě následné přesuny migrantů mezi zeměmi bloku.

Itálie dopředu nesouhlasí

Nový italský premiér Giuseppe Conte při příchodu oznámil, že přijel nabídnout zcela nové řešení migrační problematiky, které označil za „víceúrovňovou strategii pro migraci“. Detaily Conte nepředložil, řešení, které má nahradit nynější unijní azylový systém, ale podle něj bude účinné a dlouhodobě udržitelné.

Itálie, která si stále hlasitěji stěžuje na malou pomoc a podporu ze strany EU, začala v posledních dnech odmítat do svých přístavů pouštět lodě nevládních organizací s migranty, kteří byli zachráněni ve Středozemním moři. Prosazuje ale také přerozdělování migrantů ze zatížených zemí, tedy i z italského území, do jiných států bloku.

Řím už navíc dopředu nesouhlasil s písemným návrhem závěrů z nedělního jednání připraveným Evropskou komisí, schůzka tak nakonec zřejmě nebude mít žádný „oficiální“ závěrečný dokument.

Minisummit 16 států EU svolal na nedělní odpoledne do Bruselu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Česká republika se spolu s dalšími státy visegrádské skupiny, tedy Slovenskem, Maďarskem a Polskem, rozhodla neúčastnit.

'Národní řešení neexistuje'

Už ve čtvrtek se totiž v Bruselu koná řádný červnový summit EU, kde bude migrace jedním z klíčových témat. Summit jako obvykle svolává předseda Evropské rady Donald Tusk, který také v těchto dnech objíždí hlavní města EU v sérii přípravných jednání.

Lucemburský ministerský předseda Xavier Bettel při příchodu prohlásil, že je čas najít evropské řešení problému. „I když nám to trvá, jsme všichni přesvědčeni, že je třeba společné řešení. Národní řešení neexistují. Teď vidíme, jak se každá země věc snaží řešit sama, to není Evropa, kterou bych si přál,“ poznamenal.

Podle belgického premiéra Charlese Michela je v zásadě cílem nedělní schůzky zachránit evropský schengenský prostor volného pohybu. Je třeba také posílit vnější hranici bloku a také reformovat unijní azylový systém.

Nový španělský premiér Pedro Sánchez upozornil, že jeho země plní své závazky vůči EU i mezinárodním standardům týkajících se lidských práv.

Jedním z témat diskuse by mohl také být plán na zřízení bezpečných míst mimo EU, kde by byli migranti zachránění na moři vyloďováni a kde by se rozhodovalo o tom, zda mají nárok na zařazení do azylového procesu.

I při neúčasti zemí visegrádské skupiny budou předsedové vlád a prezidenti některých evropských zemí nejspíš debatovat právě také o reformě unijního azylového systému. Ta stále obsahuje - byť jen pro případ krize - plán na povinné přerozdělování migrantů mezi všechny státy bloku tak, aby žádná země nenesla v migrační krizi neúměrnou zátěž.