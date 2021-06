‚Smrt George Floyda znamenala zásadní změnu.‘ V Americe se debatuje o budoucnosti policie

Zároveň mnoho policistů za poslední rok samo odešlo a skoro čtvrtina pozic je neobsazených. Řada obyvatel s napětím čeká, co z toho vzejde. Patří k nim i Mike Noble, majitel tradičního hotelu a restaurace Normandy Inn v centru města.

Minneapolis má za sebou drsný rok s pandemií a protestů po vraždě George Floyda. A před sebou vůdčí roli v americké debatě o budoucnosti policie. Jak to vidí místní, co nepatří ani k aktivistům ani ke skalním příznivcům policie.

„Loni v létě bylo centrum Minneapolisu volnou zónou pro každého. Všichni zůstávali kvůli covidu doma, byli jsme městem duchů, kde přetrvávaly nepokoje, a policie nikde, městskou radu to nezajímalo. Asi nevěděla, co si počít,“ říká Mike ve svém podniku už s úlevou, že přečkal nejtěžší rok své celoživotní hoteliérské kariéry.

„Takže obrovské ztráty v podnikání a pocit, že vedení města kašle na zajišťování bezpečnosti. Tehdy jsem cítil největší vztek a zoufalství,“ dodává.

Zákazníci se vrátili a okolí už je zase bezpečné, radnice se prý vzpamatovala. Pod povrchem to ovšem bublá. Policistů je málo, jsou pod tlakem a město se snaží za pochodu systém účinně reformovat.

Třeba při náboru nováčků víc klade důraz na zkušenosti mimo policii, zejména v oblasti sociálních služeb. Nebo na vztah uchazečů k místu, kde mají sloužit. Podle Mikea je to potřebná reakce na vraždu George Floyda.

„Probudilo to celou zemi. To podle mě vrhá na Minneapolis dobré světlo. Jsme tu otevření změně a inovativnímu myšlení. Jsou města, kde by to takový efekt nemělo. Mnoho lidí si představuje, že Minneapolis stále hoří a prohánějí se tu gangy, což je absurdní, je tu klid,“ komentuje Mike.

„Největší škody po smrti George Floyda způsobili placení provokatéři zvenčí, ne zdejší demonstranti. Ano, máme tu vzrušenou politickou debatu, jsou tu naštvaní lidé, co nahlas požadují změnu. Jsem na své město hrdý,“ uvádí.

Obecně ve Spojených státech policisté za poslední rok začali ve větší míře odcházet. Jinam, do předčasného důchodu nebo na nemocenskou. Sbory se v Americe dlouhodobě nedaří víc etnicky diverzifikovat a kritici policie tvrdí, že změnit myšlení a přístup uvnitř sborů je i při nejlepší vůli nemožné.

Proto volají po odklonu peněz jinam, nebo dokonce po rozpuštění útvarů a vybudování nových, na odlišných základech, s větším důrazem na službu veřejnosti.

„Je podle mě chytré hledat způsob, jak změnit práci a tradiční roli policie. Vymýtit rváčské chování, přenastavit zákony, neposílat policii k záchvatům psychických nemocí a podobně. Smrt George Floyda znamenala zásadní změnu, většinové veřejnosti to otevřelo oči, aby se tento problém začal brát vážně,“ tvrdí Mike.

„Minimálně tady v Minneapolisu a snad v celé zemi. Ale silnou policii potřebujeme. Chceme bezpečí a pořádek. Takže dělat věci jinak – ano. Ale nikoli brát policii peníze nebo ji rozpustit,“ říká závěrem Mike Noble, majitel hotelu a restaurace ve středu města, které zažilo drsný rok a teď je v centru americké debaty o budoucnosti policie.