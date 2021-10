Stovky zadržených po úterním incidentu. V Bělorusku se hromadně zatýká po smrti důstojníka KGB

Běloruská tajná služba KGB zadržela už stovky lidí po úterním incidentu. KGB při zátahu v jednom bytě v Minsku zastřelila třicátníka, který kladl odpor a který zastřelil i jednoho z agentů KGB. Oznámil to v pátek prezident Alexandr Lukašenko. Ten vzápětí slíbil odvetu. Nevládní organizace na ochranu lidských práv Vjasna podle agentury Associated Press odhadla počet zatčených na stovku. Hrozit jim může až 12 let za mřížemi.

