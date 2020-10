V Minsku kvůli Lukašenkovi opět demonstrovaly desetitisíce lidí. Policie nasadila vodní děla

Záběry z Minsku ukazovaly davy lidí, které mířily do centra běloruské metropole, a maskované příslušníky bezpečnostních složek odvádějící protestující do minibusů. Organizace na ochranu lidských práv Vjesna uvedla, že zadrženo bylo dosud okolo 20 osob.

Masové protesty proti Lukašenkově režimu vyvolaly prezidentské volby na začátku letošního srpna. Opozice a demonstranti pokládají Lukašenkovo oficiálně oznámené vítězství v prezidentských volbách s více než 80 procenty hlasů za zfalšované.

V Minsku se od té doby schází desítky tisíc lidí každou neděli. Výsledky hlasování neuznává ani Evropská unie, která v pátek uvalila sankce na 40 běloruských činitelů.

Nedělní protest demonstrující věnovali „politickým vězňům“, uvedl portál Nexta Live a zároveň vyzval, aby lidé pochodovali k minské věznici, kde jsou drženi účastníci předchozích srocení.

Běloruské úřady podobně jako při předchozích protestech do ulic Minsku nasadily pořádkovou policii, obrněná vozidla a vodní děla. Omezily také mobilní internet a omezily provoz veřejné dopravy.

Minsk v pátek zrušil všem zahraničním médiím akreditace, což novinářům ztížilo z místa informovat, poznamenává AFP.

About 100k are marching Minsk streets today. Dozens thousands protest in regions. Hundreds are detained already, primarily journalists. Since Friday, all foreign reporters are deprived of accreditation. So you won't see many photos from today. pic.twitter.com/Wa5A4E7zQi