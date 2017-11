Mugabeho označil za svého otce, mentora a lídra. Nový prezident Zimbabwe složil slib

Emmerson Mnangagwa byl blízkým spojencem předchozího prezidenta Roberta Mugabeho. Působil jako ministr spravedlnosti a vedl i tajné služby. Když se v roce 2014 stal viceprezidentem, byl považovaný za jednoho z favoritů na budoucí hlavu státu. Mugabe ho ale začátkem listopadu odvolal a politik musel do exilu.

New Zimbabwe leader Mnangagwa pays tribute to Robert Mugabe in speech: "To me personally, he remains a father, mentor, comrade in arms and my leader" https://t.co/EU3ujj1eWr pic.twitter.com/xUxcPvs1Up