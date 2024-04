Míra konspirací je mezi Maďary na Slovensku extrémní. Můžou ovlivnit prezidentské volby

Slovenské prezidentské volby může ovlivnit i zhruba 350 tisíc etnických Maďarů, kteří na Slovensku žijí a mají volební právo. V prvním kole ještě mohli volit a volili maďarského kandidáta, teď si ale musejí vybrat jen mezi diplomatem Ivanem Korčokem, kterého podporuje opozice, a vládním kandidátem Peterem Pellegrinim. A mají s tím problém. Vybírají menší zlo. Bratislava 13:41 5. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kráľovský Chlmec, na horizontu vystupuje panelové sídliště v Užhorodu | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Není proto jisté, kolik etnických Maďarů k volbám přijde. Kdyby nepřišli, pomohou Korčokovi. Když přijdou, zřejmě zvolí Pellegriniho, protože je bližší jejich hojně rozšířeným konspiračním představám.

Na samém jihovýchodě Slovenska deset kilometrů od ukrajinské a tři kilometry od maďarské hranice leží městečko Kráľovský Chlmec. Z návrší nad městem jsou vidět paneláky v Užhorodu, který už je podle penzisty Jána Juhásze v amerických rukou. „I půdu už vyměnili za americké zbraně,“ tvrdí ve svém rozlehlém domě, kde bydlí s manželkou Katarínou a dospělou dcerou.

Sympatická dvojice většinu života pracovala ve školství. Katarína je učitelka a Ján byl mistr odborného výcviku. „Jak přišla demokracie, tak všechny továrny zkrachovaly. Tady nejvíc lidí pracuje ve školách, na úřadech nebo v nemocnici,“ říká rezignovaně Ján a Katarína dodává, že v prvním kole prezidentských voleb tady přišlo jen 23 procent voličů. „Tak co bychom chtěli.“

Rovina kolem Kráľovskeho Chlmce | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Manželé volili v první kole maďarského kandidáta Krisztiána Forró z maďarské strany Aliance-Szövetség. Ve druhém kole se chystají hodit hlas Pellegrinimu. „Určitě. Korčok převléká kabát, byl ve všech vládách,“ opakují mantru, která se o Korčokovi rozšířila a kterou v rozhovorech pravidelně zdůrazňuje jeho protivník. „Pellegrini je za mír. Korčok by nás prodal na západ,“ míní Ján.

Před domem zastavuje auto a přichází učitelka z gymnázia Gabriela, vrací klíče. Černovlasá čtyřicátnice se na chvíli zastaví a nad otázkou k prezidentské volbě hluboce vzdychne. „Já vůbec nevím. My jsme se kvůli tomu i v rodině pohádali. Máme na výběr ze dvou špatných lidí. Já jsem spíš pro Pellegriniho, ale rozhodnu se na poslední chvíli. Bude to velmi těsné. Opravdu nemám šajn, kdo vyhraje. Celé Slovensko je půl na půl.“

Kráľovský Chlmec tvoří v podstatě jedna dlouhá ulice, lemovaná obchody a drobnými službami. Žije je tu šest tisíc lidí a tři čtvrtiny jsou etničtí Maďaři. Město s nízkými domky utopené v zeleni má maďarský, až lehce balkánský charakter. Uprostřed hlavní ulice sídlí Maďarský institut, který pořádá kulturní a společenské akce a zve sem umělce z Maďarska.

Maďarský institut | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

V institutu pracuje absolvent Českého vysokého učení technického v Praze István Pásztor. Ovšem v Praze byl naposledy jako student v osmdesátých letech minulého století. „To jsou opravdu ti Češi tak liberální?“ pokládá řečnickou otázku, když přijde řeč na dvanáct kilometrů vzdálený Užhorod.

„Vy si opravu myslíte, že by Rusové po porážce Ukrajiny napadli Slovensko? Nesmysl. V Kyjevě je americká vláda, o to tady jde,“ říká automaticky, jako kdyby mluvil o běžných pracovních věcech, a jeho kolegové v kanceláři s úsměvem přikyvují. Viditelně je překvapuje, že takhle přirozenou věc ještě novinář z Česka nepochopil. Vracíme se k volbám.

„Budu volit Pellegriniho, Korčok je nepřijatelný,“ říká Pasztor bez váhání, zvedá telefon a volá svému šéfovi. Okamžitě přechází do maďarštiny a za chvíli přichází ředitel Maďarského institutu Peter Pandy, který je zároveň předseda republikové rady Aliance, tedy druhý muž momentálně nejsilnější maďarské politické strany na Slovensku.

„My jsme jako strana spolu s předsedou Krisztiánem Forró doporučili našim voličům dát hlas Peteru Pellegrinimu. To je člověk míru,“ vysvětluje klidným hlasem a s telefonu čte slovensky celé prohlášení. István Pasztor připomíná, že Pelegriniho slyšel ve zprávách v maďarském vysílání z Budapešti. „Vystupuje tam teď v televizi i v rozhlase.“

To je klíčová informace. Analytici se shodují, že média kontrolovaná maďarskou vládou mají silný vliv na maďarskou menšinu na Slovensku. To se týká jak voleb, tak třeba postoje k ruské invazi na Ukrajinu. „Oni se úplně zbláznili pod vlivem maďarských státních médií,“ říká bez přípravy komentátor slovenského Denníku N Roman Pataj.

Podobně se vyjadřuje jediný oslovený obyvatel Královského Chľmca, který se přiznává k tomu, že bude volit Ivana Korčoka, manažer nadnárodní firmy Bartolomej Gönczy. Stojí nad městem u ruiny hradu, který koupil a opravuje, a kroutí hlavou.

Bartolomej Gonczy | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Maďarská média je tady pořádně masírují. Míra konspirace je neuvěřitelná,“ říká Bartolomej česky s lehkým přízvukem. „Jenom bych byl nerad, aby to dopadlo jako v Maďarsku. Tam má Orbán pod kontrolou všechno a to se do normálu jen tak nevrátí.“

„Žil jsem šestnáct let v Praze, před dvěma lety jsem se natrvalo vrátil domů,“ vysvětluje černovlasý třicátník, kde přišel ke své solidní češtině.

„Ale druhá věc je ta, že se o každých volbách říká, že jsou kritické a přelomové. Jenže se ráno probudíte, pošta je otevřená, obchody jsou otevřené, policie funguje, tak asi není třeba to vždycky tak hrotit. Jsem optimista, trochu,“ usmívá se Bartolomej a vrací se ke své práci na hradě.

Ivana Korčoka mají problém volit i prozápadní maďarští voliči na Slovensku. Připomíná to slovenský deník psaný maďarsky Napunk. Cituje maďarské intelektuály, kteří se shodují v tom, že jako diplomat vědomě a rozvážně odmítá rozvoj práv menšin a že během předvolební kampaně nepřišel s jediným menšinovým tématem.

„Ivan Korčok je úplně necitlivý k menšinovým otázkám, toto téma nezná a ani se nezdá, že by se ho snažil poznat,“ uvádí pro Napunk historik Attila Simon.