Mířil na tělo, prohlásil o atentátníkovi před soudem jeden z členů Ficovy ochranky

Atentátník Juraj Cintula při loňské střelbě na slovenského premiéra Roberta Fica mířil na jeho trup. Uvedl to v pátek před soudem v Banské Bystrici ve svědectví jeden z policistů. Cintula na předsedu slovenské vlády zaútočil loni v obci Handlová. Podle obžaloby spáchal teroristický čin, za který mu hrozí až doživotní trest.

Před soudem už vypovídali všichni hlavní svědci. Poslední byla redaktorka regionální televize Dana Reindlová, jejíž štáb útok natočil.

„My jsme si s kolegyní myslely, že tam nějaký teenager hodil petardu nebo to byl nějaký provokatér. Pak už byl ten průběh velmi rychlý. Předseda vlády se chytil za břicho a spadl,“ uvedla Reindlová.

Obžalovaný Cintula u soudu opět vypovídat odmítl. Dlouhodobě se hájí tím, že Roberta Fica nechtěl zabít, ale jen zranit. Další slyšení je plánované na 26. září, kdy se soud bude zabývat dalšími důkazy.

Robert Fico v minulosti tvrdil, že atentátník je prodlouženou rukou nenávisti slovenské opozice, uvedla ČTK. V minulosti se Cintula zúčastnil protivládních protestů. Důkazy o jeho propojení s opozičními stranami během soudního líčení, které začalo letos v červenci, dosud nezazněly.

