Francouzi kvůli diplomatickému napětí stáhnou z Mali bojové jednotky. Odejde i část českých vojáků

Západoafrické Mali zcela nebo částečně opustí vojáci několika zemí. Odejdou hlavně Francouzi, jejichž velvyslance malijská junta vyhostila. Skončí také vojenské operace, na kterých se podílí Kanaďané a evropští partneři Francie, včetně Čechů. Bamako 18:14 17. února 2022

Na končící vojenské operaci Takuba, která začala z francouzské iniciativy v roce 2020, se podílí asi 14 evropských zemí včetně České republiky. Skončí také operace Barkane.

Obě mise mají za cíl bojovat s islamistickými milicemi. Není to ale tak, že by ty západní armády zcela odešly - výcvikové mise na místě zatím setrvávají.

„V Mali máme tři mise, na kterých participujeme jako Česká republika. Jedna je EUTN, ta by měla pokračovat. Druhá je v rámci UN, tedy Spojených národů. A třetí je Takuba, která je samostatná - tvoří ji země v různé koalici podle dohody,“ popsala Radiožurnálu situaci ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Konec francouzské mise není náhlý, jednotky se z Mali stahují už několik měsíců, a to z rozhodnutí vlády. Opustily už například město Timbuktu.

Francouzi s islamisty v Sahelu bojují už devět let. Vztahy s Mali se ale zhoršují od vojenského převratu v roce 2020. Koncem ledna letošního roku pak Mali vyhostilo francouzského velvyslance a vyzvalo Dánsko, aby ze země okamžitě stáhlo své vojáky. Odchod jednotek následně oznámilo také Švédsko, a to kvůli přítomnosti ruských žoldnéřů, které do Mali pozvala vláda.

Malijská junta sice přítomnost Vagnerovy armády, jak se žoldáci nazývají, popírá. Družicové snímky, o kterých pojednává zpráva amerického think tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS), ale vypovídá o opaku.

Ačkoliv obě bojové operace v Mali končí, Francie chce - společně se svými spojenci - v regionu zůstat. V úvahu připadá jako náhradní hostitelská země Niger.

Vojenské síly zůstanou nasazené také v Burkině Faso, kde kvůli špatné bezpečnostní situaci armáda letos provedla převrat.

Zahraniční vojáky chtějí

Představitelé zemí západní Afriky o zahraniční vojenskou přítomnost přitom stojí. Například podle prezidenta Ghany Nany Akufo-Adda je existence mise OSN v Mali zásadní. O pokračování boje s islamisty má zájem také senegalský prezident Macky Sall, který zároveň předsedá západoafrickému hospodářskému společenství ECOWAS.

Je šance, že se končící operace Takuba změní v jinou misi působící v některé ze sousedních zemí Mali. Pokud by k tomu došlo, Česká republika by na to podle ministryně obrany reagovala.

„V tuto chvíli Česká republika žádnou takovou žádost na stole nemá. Vím i z nějakých neformálních jednání, že se o něčem takovém jedná. Samozřejmě, pokud by k něčemu takovému došlo, tak by nás čekalo hlasování na vládě, v obou komorách Parlamentu, v obou výborech, protože by to byla úplně nová mise,“ řekla Černochová.

Region Sahelu je významný pro mezinárodní bezpečnost a působí zde hned několik teroristických skupin. Využívají toho, že je řídce osídlený a moc z hlavních měst tam často nedosáhne.