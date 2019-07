Tragické výročí. Před pěti lety zaútočil v Afghánistánu sebevražedný atentátník na české vojáky

Přesně před pěti lety zaútočil sebevražedný atentátník na vojáky mise NATO v Afghánistánu poblíž základny Bagrám. Útok tehdy nepřežilo pět českých vojáků. Hlídka kontrolovala místo odpaliště raket poblíž spojenecké základny. Vojáci mluvili s místními obyvateli, když se mezi nimi odpálil útočník. Bagrám 7:15 8. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští vojáci v Afghánistánu | Zdroj: Armáda ČR

Na místě nepřežili 8. července 2014 čtyři vojáci. O život tehdy bojoval devětatřicetiletý rotmistr, o šest dní později ale po převozu do Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích zraněním podlehl. Kromě pěti českých vojáků explozi nepřežili další dva afghánští policisté a několik civilistů. Na základně v Bagrámu byl v té době také kapitán Tomáš Mlýnek, toho času kaplan 2. strážné roty. Nic podle něj nenasvědčovalo tomu, že by k útoku mělo dojít.

5 let od útoku v Bagrámu

„Ta atmosféra, si myslím, že je stále stejná, je to prostředí, které je svým způsobem nebezpečné. Vojáci jsou cvičeni na to, aby s tím počítali, takže si dávali dost velký pozor. Přesto se stalo, to co se stalo. Ale nemyslím si, že by bylo něco extra zvláštního, co by upozorňovalo na možnost útoku.“

Ztráta pěti vojáků byla podle kapitána Mlýnka obrovským zásahem pro celý kolektiv, psychika hraje v armádě zásadní roli. I proto musí být vojáci na podobné situace připraveni už před odletem na misi.

„Všichni vojáci před misí procházejí i různými etickými semináři, které jsou zaměřené právě třeba na práci s náročnými emocemi, nebo s traumaty, se kterými se můžou setkat. Takže vojáci jsou připraveni na to, že se může cokoli stát. Samozřejmě jsme jenom lidé, člověk by se rád vrátil, ale odjíždějí tam s vědomím toho, že ten život tam můžou zanechat.“

S rodinami padlých vojáků Generální štáb stále komunikuje, v kontaktu s nimi zůstávají i vojáci, kteří se z mise vrátili. Rodiny podporuje Vojenský fond solidarity. Podle jeho předsedkyně a poradkyně náčelníka generálního štábu Lenky Šmerdové je hlavním cílem podpořit rodiny s dětmi, které přišly o otce v armádě.

Fond solidarity

„Vojenský fond solidarity se snaží finančními prostředky podpořit vzdělávání, nebo jejich zájmy. Nebo prostě cokoli je potřeba, abychom těm dětem mohli alespoň po této stránce nějak zpříjemnit život.“

Šmerdová dodává, že fond má velký význam i ve smyslu morální podpory. Například když lidé přispívali ve sbírce pro rodiny.

„Třeba ne každý je schopen být vojákem, ale řekne si, že by to třeba nezvládl, nebo jím nechce být, ale tu armádu podpoří alespoň tímhle způsobem. A to je pro mě prostě strašně silný signál a ti vojáci si toho nesmírně váží.“

Další ztráta zasáhla armádu loni v srpnu opět na misi v Afghánistánu. Sebevražedný atentátník tehdy zabil tři české vojáky. Po incidentu mluvil ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar o nepředvídatelnosti útoků a vyzdvihl hrdinství vojáků.

„Došlo k tragédii, které lze jen těžko zabránit při službě v armádě. Položili tři naši vojáci životy. Položili je i za nás, za naše bezpečí zde, v České republice.“

Metnar loni také dodal, že boj s terorismem je pro Česko klíčový a mise bude pokračovat. Celkem má česká armáda v zahraničí 900 vojáků, nejvíc z nich - 390 - právě na misi NATO v Afghánistánu. Druhou nejpočetnější je výcviková mise Evropské unie v Mali, tam armáda vyslala 120 vojáků.