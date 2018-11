Při patrole v okolí základny Bagrám se čeští vojáci mohou setkat s házením kamení, výbušninou na cestě nebo se sebevražedným atentátníkem. Jak se na to připravují? To přímo v Afghánistánu zjišťovali Tomáš Černý a Lucie Výborná. Vojáci české 11. strážní roty mají na afghánské základně v Bagrámu na starosti patroly. Při výjezdu obrněným vozidlem typu M-rap musí být připraveni na různé scénáře: třeba na pohyb ve městě i na setkání se sebevražedným atentátníkem. Jejich trénink na tamním polygonu pro boj proti improvizovaným výbušným zařízením natočil Radiožurnál. „Dnes budeme trénovat eskalaci síly. Používáme sílu postupně. Máme postupy, kdy voláme, máváme, snažíme se komunikovat,“ popisuje český voják. A dodává, že teprve v případě, kdy by nedostali odpověď, eskalují sílu – poslední fází pak je použití smrtící síly.