Mississippi před dvaceti lety zasáhl hurikán Katrina. Kasino dosud vystavuje kytaru, kterou unesl vítr
Obyvatelé amerického města New Orleans a dalších měst na pobřeží Mexického zálivu nevěřili před 20 lety vlastním očím. Hurikán Katrina, který oblast zasáhl, za sebou nechal obrovskou spoušť. Škodu tehdy úřady vyčíslily na 125 miliard dolarů. Při hurikánu 5. kategorie zahynulo, nebo se navždy ztratilo přes 1800 lidí.
Zasažené oblasti států Louisiana, Mississippi a Alabama si tehdy z nízko letícího letadla prohlédl prezident George Bush mladší.
Situaci ve státech Louisiana, Mississippi a Alabama označil za jednu z nejhorších přírodních katastrof v dějinách Spojených států. Desítky tisíc domácností a podniků byly zcela zničeny.
Značně poškozené bylo i úplně nově postavené kasino s hotelem řetězce Hard Rock Café ve městě Biloxi ve státě Mississippi. Ještě ani nestačilo otevřít a vydělat první dolar a už muselo počítat ztráty. Zařízení budovy a vystavené předměty slavných hudebníků se nacházely ještě měsíce po hurikánu na různých místech v okolí vzpomíná dnešní manažer kasina Stephen Benigno.
„Zelenožlutá kytara v prosklené vitríně je jakoby špinavá, ale ona je v tom původním obalu, v jakém tady byla připravená před velkým otevřením Hard Rock Café v Biloxi v roce 2005. A je tak, jak ji vylovili z Mexického zálivu, kde byla někde na pláži asi dva kilometry odsud. Ta přežila. A dnes je tady na ukázku, jak to vlastně vypadalo.“
Budova Hard Rock Café se měla slavnostně otevírat 1. září 2005. Jenže 29. srpna udeřila Katrina. Stephen Benino tehdy sice ještě v kasinu nepracoval, ale vždy byl fanoušek rocku a zpráva o zničení ještě neotevřeného stánku tvrdé rockové muziky ho hodně zasáhla.
„Čelo budovy tady do ulice bylo skoro nedotčené. I obří socha kytary tady zůstala. Zadní trakt se ale prakticky zřítil do moře. Voda tady byla dost vysoko. Až někam k reproduktorům, to znamená nad našimi hlavami,“ říká.
Oprava hudebního kasina s hotelem trvala necelé dva roky. Muselo si na sebe vydělat. Datum znovuotevření bylo zvolené symbolicky.
„Zničené kasino Hard Rock v Biloxi bylo znovu otevřené 7. července 2007, to znamená 7. 7. 2007 – šťastná čísla. Také se nachází na adrese Beach Bulvar 777, i když ty sedmičky v roce 2005 příliš štěstí tomuto místu nepřinesly.“