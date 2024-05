Místo 176 kamionů jen 58 denně. Dodávky pomoci do Gazy klesly kvůli izraelské operaci v Rafahu, tvrdí OSN

Objem humanitární pomoci dopravované do Pásma Gazy klesl o dvě třetiny od chvíle, kdy Izrael zahájil vojenskou operaci v Rafahu na jihu tohoto palestinského území. S odvoláním na úřad OSN o tom ve středu večer informovala agentura Reuters. OSN už řadu měsíců varuje před vypuknutím hladomoru v této izolované pobřežní enklávě, kde Izrael vede válku proti palestinskému hnutí Hamás v odvetě za jeho říjnový teroristický útok. Ženeva/Gaza 8:28 30. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V posledních třech týdnech se tak většina pomoci do Gazy dostávala přes dva přechody na severu a také přes plovoucí molo postavené Spojenými státy | Zdroj: Reuters

„Množství potravinové a jiné pomoci, které do Gazy přichází a které už tak nestačilo pokrýt prudce rostoucí potřeby obyvatelstva, se od 7. května ještě snížilo,“ uvedl Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí.

Od uvedeného data do úterý tohoto týdne podle něj vjíždělo do Pásma Gazy v průměru 58 kamionů s humanitární pomocí denně, zatímco v období od 1. dubna do 6. května to bylo 176 kamionů denně. To představuje pokles o 67 procent. Údaje nezahrnují náklady pro soukromý sektor a dodávky pohonných hmot.

OSN dlouhodobě tvrdí, že pro pokrytí humanitárních potřeb 2,3 milionu obyvatel Pásma Gazy by na toto území muselo přijíždět nejméně 500 kamionů s humanitární pomocí a obchodním zbožím denně. Humanitární pomoc se až do začátku května do Pásma Gazy dostávala hlavně přes dva hraniční přechody na jihu - Rafah na hranici s Egyptem a Kerem Šalom na hranici s Izraelem.

Po zahájení pozemních operací na východě Rafahu a obsazení palestinské strany přechodu izraelskou armádou však Egypt přechod uzavřel a odmítá spolupracovat s Izraelem na jeho provozu. Minulý pátek nicméně souhlasil, že bude dočasně posílat zadržovanou humanitární pomoc přes Kerem Šalom.

V posledních třech týdnech se tak většina pomoci do Gazy dostávala přes dva přechody na severu a také přes plovoucí molo postavené Spojenými státy. To však nyní bylo kvůli poškození odtaženo do izraelského přístavu Ašdod k opravě a od pondělí touto cestou nepřichází do Gazy žádná pomoc.

Dodávky pomoci prudce klesly „kvůli uzavření hraničního přechodu Rafah, nemožnosti bezpečně a systematicky vyzvedávat zboží na přechodu Kerem Šalom a omezeným dodávkám přes jiné vstupní body,“ uvedl Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí.

Izrael dlouhodobě tvrdí, že pouští do Pásma Gazy neomezené množství pomoci a problém je s jeho špatnou distribucí na palestinském území. Izraelská vláda říká, že ofenziva v Rafahu je klíčová pro její válečný cíl zničit Hamás v Pásmu Gazy. Válku začalo toto hnutí útokem na Izrael, při němž 7. října palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a přes 250 dalších osob unesli. Izraelská ofenziva od té doby stála životy více než 36 000 Palestinců a přes 81 000 bylo zraněno, uvádí ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem. Tyto informace ovšem nelze ověřit z nezávislých zdrojů.