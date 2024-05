Místo na podzim půjdou Britové hlasovat už v červenci. Největší šance mají zatím labouristé

Britské parlamentní volby se překvapivě uskuteční už v červenci, uvedl s odvoláním na své zdroje list The Guardian. Podle zpravodajky televize ITV bude přesným datem 4. červenec. Původně se přitom očekávalo, že Britové půjdou hlasovat nejdříve na podzim. Premiér Rishi Sunak zřejmě termín voleb brzy oznámí sám. Hlasování by s přehledem měli vyhrát opoziční labouristé, kteří by se tak po 14 letech vrátili k moci. Londýn 17:57 22. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rishi Sunak | Foto: Jordan Pettitt | Zdroj: Reuters

O termínu voleb se ve středu v Británii celý den spekulovalo i kvůli tomu, že několik ministrů zrušilo plánovaná vystoupení, případně zkrátilo či naopak odložilo zahraniční návštěvy kvůli zasedání vládních špiček, které se uskutečnilo v nezvyklou dobu. Sunak sám při dotazu na datum voleb uvedl, že se uskuteční ve druhé polovině roku.

Britský premiér podle pozorovatelů původně doufal, že by se hlasování v pozdějším termínu uskutečnilo už v době, kdy bude lepší ekonomická situace v zemi, což by zlepšilo vyhlídky jeho strany. Nakonec ale podle The Guardian dospěl k tomu, že není pravděpodobné, aby do té doby ekonomika šla výrazně nahoru.

Vládní konzervativci nyní v průzkumech veřejného mínění zaostávají zhruba o 20 procentních bodů za labouristy. Novým ministerským předsedou Británie by se tak po hlasování v 67milionové zemi mohl stát opoziční lídr Keir Starmer.