Místo ostré politiky raději koaly. Markíza vedená PPF nemá nikoho rozhněvat, říká končící reportérka

Ze slovenské TV Markíza po sedmi letech odchází reportérka Gabriela Kajtárová. Své rozhodnutí zdůvodňuje zásahy vedení do politického zpravodajství. „Děje se to už rok a půl od chvíle, kdy televize přešla do rukou české PPF. Vyměnilo se vedení, šéf zpravodajství a publicistiky a začaly se dít divné věci. Zároveň vyhrál volby Robert Fico (Směr) se svou koalicí a ve zpravodajství začalo být hlavní nikoho nerozhněvat," popisuje v Interview Plus. Interview Plus Praha 20:42 9. června 2025

V případně Markízy je to ovšem neobvyklé, protože ačkoli se jedná o komerční stanici, na Slovensku dlouhodobě supluje veřejnoprávní zpravodajství a politickým tématům se tradičně věnuje odvážně a někdy až drze. „S nástupem nového vedení ale začal být důraz na to, abychom to takto nedělali,“ dodává Kajtárová.

Redaktoři a reportéři se po změně vlastníka rozhodli zůstat a pokračovat v dosavadní linii, přibližuje.

„S vedením jsme podepsali dohodu, že zásahy přestanou. A částečně také přestaly, jenže vedení změnilo strategii a začalo se snažit vyštvat lidi, kteří dělali tvrdé politické zpravodajství. A velká politická témata se začala odsouvat, otevíralo se zprávami, že zdraží maso,“ přibližuje.

Umírněnější zpravodajství podle ní nebylo v zájmu sledovanosti, která je stabilní, ale v zájmu samotného vlastníka, který nechtěl ohrozit své byznysové zájmy v zemi.

„A to už naráží na samou podstatu novinářské etiky. Já mám odvádět dobrou práci pro televizi Markíza, ne pro finanční skupinu,“ zdůrazňuje reportérka.

PPF na Slovensku provozuje telekomunikační firmu O2 a pro stát vybírá mýto. Podle Kajtárové je pak otázkou, proč vůbec kupovala televizi se silným zpravodajstvím.

„A když už to udělala, má jasně odkomunikovat, že od teď budou diváci místo politického zpravodajství dostávat informace o kočičkách a v které ZOO se narodila koala,“ glosuje.

Kritičtí vůči všem

Kajtárová přiznává, že v posledních měsících řešila téma autocenzury. „Novinář může být sebelepší, ale v lidské povaze je vyhýbat se konfliktům. Člověk cítí, když mu někdo neustále stanovuje nějaké mantinely, zároveň vás vyčerpávají ty vnitřní konflikty a zásahy do reportáží,“ uvádí s tím, že po odchodu moderátora a šéfa odborů Viktora Vinczeho se již necítila dostatečně svobodně, aby mohla nadále dělat svou práci.

Televize Markíza k tomu uvedla, že odchází pouze jedna redaktorka zpravodajství. Novinářka ale tvrdí, že spolu s ní odcházejí ještě další dva editoři a celkem prý bylo sepsáno 17 výpovědí.

Slovenští vládní politici často tvrdí, že média, která je kritizují, jsou pod vlivem opozice.

„Člověk jednoduše musí dál dělat svou práci a nenechat se vystrašit. Vládní politici se snaží šikanovat novináře skrze své sociální sítě, ale je třeba nepodlehnout a ptát se dál. To jediné můžeme dělat. TV Markíza byla kritická vůči každé vládě, žádná nikdy nebyla spokojená s jejím zpravodajstvím,“ zdůrazňuje reportérka.

