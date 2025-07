Místo trestu smrti čtyři doživotí. Američan po dohodě s prokuraturou přiznal vraždu čtyř studentů v Idaho

Američan Bryan Kohberger, obviněný ze čtyřnásobné vraždy univerzitních studentů ve státě Idaho z roku 2022, souhlasil s přiznáním viny ve všech bodech obžaloby, což mu po dohodě s prokuraturou umožní vyhnout se trestu smrti. Informovala o tom v pondělí večer stanice ABC News s odvoláním na dopis zaslaný rodinným příslušníkům obětí. Washington 6:18 1. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Američan Bryan Kohberger souhlasil s přiznáním viny ve všech bodech obžaloby (ilustrační foto) | Foto: Ted S. Warren | Zdroj: Reuters

Kohberger, jenž dříve tvrdil, že je v případu vloupání a ubodání čtveřice studentů nevinen, bude odsouzen ke čtyřem doživotním trestům v řadě a vzdá se práva na odvolání, uvedla ABC News.

Japonsko popravilo muže, který ‚pomáhal se sebevraždami.‘ Zabil devět lidí, píšou místní média Číst článek

Slyšení ohledně doznání viny bylo stanoveno na středu, samotný soud s Kohbergerem by pak měl začít v srpnu.

Třicetiletý Kohberger čelí obvinění, že v listopadu 2022 v pronajatém domě poblíž kampusu ve městě Moscow na severu Idaha ubodal tři studentky a jednoho studenta ve věku 20 a 21 let. Pitva ukázala, že všichni čtyři v okamžiku útoku zřejmě spali a každý z nich byl bodnut několikrát.

Kohberger, který v té době studoval trestní právo a kriminologii v sousedním státě Washington, byl zatčen až za několik týdnů v Pensylvánii.

Podle vyšetřovatelů se jeho DNA shodovala s genetickým materiálem získaným z pouzdra na nůž nalezeného na místě činu.

Případ otřásl malou farmářskou obcí s přibližně 25 000 obyvateli. Soudní proces byl z venkovské oblasti severního Idaha přesunut do hlavního města Boise poté, co obhajoba vyjádřila obavy, že v okrese, kde k činu došlo, by Kohberger nemohl být spravedlivě souzen.