Místo věhlasné večeře problém získat jídlo. Ramadán v pásmu Gazy má úplně jinou podobu než dříve

V muslimském světě začal první postní den měsíce Ramadánu. V Jeruzalémě se střetla izraelská policie s věřícími. Snažila se zabránit přístupu mladších muslimů do mešity al-Aksá. Vláda přitom upustila od plánovaných omezení pro muslimy s izraelským občanstvím. Tak jako každý Ramadán ale uplatňuje restrikce na věřící z východního Jeruzaléma a Západního břehu, kteří občany Izraele nejsou. Situaci přiblížil blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Od stálého zpravodaje Pásmo Gazy 13:03 11. března 2024

Na letošní ramadánové dění kolem mešity al-Aksá v Jeruzalémě bude mít vliv i válka v Gaze. Obecně se očekává, že kolem mešity bude více nepokojů a více násilí než obvykle. Podle izraelských zpravodajských služeb se zřejmě Hamás snaží o to, aby vyvolal nepokoje a násilí kolem mešity al-Aksá, a tím získal podporu od muslimů ze Západního břehu na svojí stranu. Zároveň je vidět, že se izraelská bezpečnost, konkrétně spíš zpravodajské služby snaží situaci co nejvíce klidnit.

Ramadan.



Přesvědčili například premiéra Benjamina Netanjahua, aby zrušil dřívější nařízení ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira, který chtěl, aby i izraelským arabům, kteří mají izraelské občanství, byly stanoveny hranice, určité kvóty na přístup k mešitě al-Aksá. To se nakonec nestane, přístup bude stejný jako v minulých letech.

Očekává se, že Izrael nakonec pustí přes checkpointy ze Západního břehu minimum lidí, protože od sedmého října loňského roku je provoz výrazně omezený. To může přispět ke zklidnění situace, protože mnoho lidí ze Západního břehu nebude mít vůbec přístup k mešitě a na Izraelské území.

Zbývají ještě obyvatelé východního Jeruzaléma, kteří nejsou občany Izraele a proti kterým bude policie uplatňovat různá omezení, každopádně tento pátek se uvidí, protože to bude první ramadánový pátek, kdy se konají první velké modlitby v mešitě al-Aksá.

Naděje Gazanů, že do Ramadánu bude uzavřené příměří a že tím pádem bude posvátný měsíc klidnější, zůstávají nenaplněná. Žádná dohoda o příměří není, válka pokračuje, boje pokračují. Je otázka, zda se přeci jen během Ramadánu podaří příměří domluvit a nějaká dohoda mezi Hamásem a Izraelem nastane.

Každopádně žádný příliš optimistický vývoj není, jednání váznou a izraelská média říkají, že dokonce možná nastane obávaná ofenziva v Rafáhu, pozemní ofenziva izraelské armády. Faktem je, že americká administrativa Joa Bidena dává najevo, že má informace, že takovýto útok jen tak nenastane a že by během Ramadánu nemusel být.

Ale pokud nastane tak to samozřejmě bude výrazné zhoršení situace i během tohoto posvátného měsíce pro všechny obyvatele Gazy. Situace je pro ně zapeklitá, hlavně z humanitárního hlediska, většina rodin má vůbec problémy získat nějaké jídlo. Věhlasné večeře, u kterých se sházejí rodiny, ty pochopitelně tento rok obyvatelé Gazy nebudou mít, rozhodně ne v takové podobě, na jakou jsou zvyklí.

Humanitární pomoc přes moře

Do Gazy se chystá několik námořních koridorů pro zásobování humanitární pomoci přes moře, což by mohla být určitá úleva během Ramadánu pro obyvatele Gazy. Je jasné, že pozemní přísun humanitární pomoci je problematický a v podstatě taková pomoc se nemá šanci dostat třeba na sever pásma Gazy. Proto jsou tu dva projekty, jeden Evropské komise a druhý americký, kdy se připravují námořní koridory.

Na Kypru už je naložena první loď. Je to španělská loď Open Arms, která by měla každou chvíli vyplout k břehům Gazy a vyzkoušet takovýto proces, kdy by se humanitární pomoc dostávala právě po moři přes Kypr. Na Kypru náklad kontrolují Izraelští úředníci, takže i z tohoto hlediska by měla být cesta otevřená.

Američané mají vlastní projekt. Už teď buduje asi tisíc amerických vojáků umělý přístav, de facto molo, které vychází asi 500 metrů od pobřeží. Tam bude plovoucí přístav, kde by zase lodě naložené humanitární pomocí měly tuto pomoc vykládat a přes molo ji přímo doručovat do problematických oblastí pásma Gazy.

Je možné, že Gazané nějaké příměří během Ramadánu zažijí, ale zatím rozhovory nikam nevedou. Je jasné, že alespoň zprostředkovatelé, kterými jsou hlavně Spojené státy, Katar a Egypt budou tlačit na to, aby nakonec obě strany, tedy Izrael i Hamás alespoň k nějaké dohodě během Ramadánu dospěli.