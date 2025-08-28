Mladík, který smrtelně zranil kolumbijského senátora Uribeho, dostal sedm let

Patnáctiletý mladík, který v červnu smrtelně zranil kolumbijského senátora Miguela Uribeho, byl odsouzen k sedmi letům za mřížemi. Uvedla to ve středu kolumbijská prokuratura. Chlapec, který postřelil prezidentského kandidáta během politického mítinku, si trest odpyká ve specializovaném zařízení pro nezletilé, napsala agentura AFP.

Kolumbijský senátor Miguel Uribe zemřel 11. srpna

Devětatřicetiletý pravicový politik byl během mítinku 7. června v metropoli Bogotě dvakrát zasažen zezadu do hlavy. Po útoku byl dva měsíce ve vážném stavu v nemocnici, kde zemřel 11. srpna.

Mladík byl zadržen krátce po střelbě a úřady jej obvinily z pokusu o vraždu a nedovoleného držení zbraně.

V souvislosti s činem bylo obviněno šest lidí. Úřady tvrdí, že se jim podařilo zadržet muže, o kterém se domnívají, že útok naplánoval a zorganizoval. Je jím šéf jednoho z místních zločineckých gangů José Arteaga Hernández. Motiv střelby není stále zcela objasněný.

Uribe byl výrazným představitelem pravicové strany Demokratický střed a patřil ke kritikům současné levicové vlády prezidenta Gustava Petra. Pocházel ze známé rodiny politiků a novinářů.

