Mladík, který v létě ubodal tři dívky v Southportu, se přiznal. Vlastnil i manuál Al-Káidy

Mladík, který je obžalovaný z toho, že loni v létě na taneční akci v anglickém Southportu ubodal tři malé dívky, se k činu přiznal. Na začátku soudního procesu se přiznal také k tomu, že zranil deset lidí a vlastnil manuál teroristické organizace Al-Káidy. Informují o tom agentury. Liverpool 13:41 20. ledna 2025

Podezřelý z vraždy v Southportu Axel Rudakubana | Foto: Julia Quenzler | Zdroj: Reuters

Případ, kdy Axel Rudakabana nožem zaútočil na dívky na akci inspirované hudbou Taylor Swiftové, Británii šokoval. V různých městech poté vypukly nepokoje namířené proti migrantům, protože o podezřelém se chybně mluvilo jako o uprchlíkovi, který se do Británie přeplavil na lodi. Ve skutečnosti se ale narodil ve Walesu.

Agentura AP píše, že rozsudek se očekává ve čtvrtek a že obžalovanému hrozí doživotní trest. Jeho obhájce Stanley Reiz uvedl, že soudu předloží informace týkající se Rudakubanova psychického zdraví, které by mohly být pro rozsudek relevantní.

Mladík u soudu odmítl mluvit a na začátku stání znovu ani nepotvrdil svoji totožnost. Vyšetřovatelé zatím neuvedli, co podle nich vedlo k činu, a policie ho proto nekvalifikovala jako teroristický útok. Rudakubana zabil tři dívky ve věku od šesti do devíti let. Osm z deseti zraněných také byly dívky, které přišly na taneční lekci.

Při následných nepokojích policie zatkla více než 1200 lidí. Šlo většinou o muže, které do ulic přivedly příspěvky krajně pravicových aktivistů na sociálních sítích. Útočili na mešity nebo na ubytovny, v nichž žijí migranti, po policistech házeli láhve a kameny, zapalovali auta. Stovky lidí kvůli tomu soudy poslaly do vězení. Nejpřísnější trest je devítiletý, píše AP.