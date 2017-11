Mladý Palestinec se chtěl naučit hrát na kytaru. Sen si plní v uprchlickém centru na ostrově Sámos

Bez peněz, ale s velkým talentem. Mladý palestinský uprchlík se po několikatýdenním putování dostal na řecký ostrov Sámos. V tamním uprchlickém centru si začal plnit sen a učí se hrát na kytaru. Pomáhají mu při tom dobrovolníci ve společenském centru. Reportáž Sámos 6:00 14. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladý palestinský uprchlík se po několikatýdenním putování dostal na řecký ostrov Sámos. V tamním uprchlickém centru si začal plnit sen a učí se hrát na kytaru | Foto: Robert Mikoláš | Zdroj: Český rozhlas

Desítka hudebníků ve věku od 12 do 50 let si rozebírá přinesené kytary. Ti zkušenější je hned ladí, začátečníci pak vyčkávají na pokyny jedné z celkem tří učitelek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bez peněz, ale se spoustou talentu. Palestinec našel zálibu ve hře na kytaru, učí se na ni v uprchlickém centru. Na místě natáčel zpravodaj Robert Mikoláš

Každý den se scházejí v jedné z učeben společenského centra Alfa ve městě Sámos, vždy na dvě hodiny. Převažují tu Syřané, největší pozornost ale od první minuty upoutává teprve sedmnáctiletý Palestinec Muhammad.

Právě tento kluk s krátkými napomádovanými vlasy totiž srší úsměvy a vtípky, rád si dobírá i ostatní, ale ve chvíli, kdy jeho prsty začnou doslova klouzat po strunách, tak všichni ztichnou a jen poslouchají.

Hudba do nich vlila novou energii

Při hraní se prý cítí jako znovuzrozený a zároveň prostřednictvím kytary vyjadřuje veškerý smutek, který cítí. Své rodiče zanechal v pásmu Gazy, neviděl tam však žádnou budoucnost.

Jak se mi svěřuje, žádné konkrétní plány do budoucna nemá, ale hraní ho uchvátilo natolik, že by se jím rád živil. A podle jeho učitelky má skutečně talent, vždyť kytaru držel poprvé v životě právě tady, na Sámu, a to před pouhými dvěma měsíci.

Hru na kytaru v centru Alfa vyučuje dívka ze Saúdské Arábie s černými rozpuštěnými vlasy. A jak mi prozrazuje, hned od počátku sledovala u všech uprchlíků, kteří vzali do ruky nějaký hudební nástroj a začali hrát nebo to jen zkoušet, velikou změnu.

Hudba do nich vlila zcela novou energii a všechny starosti, napětí i zlé zkušenosti, to vše z nich rázem opadlo. Navíc, jak dodává, se většina učí velmi rychle. Nejzářnějším důkazem je ale Muhammad.