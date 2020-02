Talibán podepíše mírovou dohodu se Spojenými státy americkými, ohlásil mluvčí hnutí

„Připravujeme se na podpis, který se má konat 29. února,“ uvedl podle Reuters ministr zahraničí USA Mike Pompeo s tím, že po podpisu by měly následovat vnitroafghánské rozhovory o nastolení trvalého klidu zbraní.

Spojené státy v roce 2001 v odvetě za teroristické útoky na New York a Washington svrhly vládu Tálibánu nad Afghánistánem.

„Obě strany nyní vytvoří vhodnou bezpečnostní situaci před podepsáním dohody,“ uvedl mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid. Období „sníženého násilí“ má podle něj začít platit od páteční půlnoci.

Zprávy, že USA a Tálibán se dohodly na týdenním klidu zbraní, se objevily již dříve.

Dosažení dohody by mohlo být prvním krokem ke stažení asi 13 000 amerických vojáků a tisíců příslušníků jednotek dalších zemí NATO. Stalo by se tak 18 let po invazi koaličních vojsk, kterou vyvolaly teroristické útoky z 11. září 2001 v New Yorku.