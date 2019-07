Heinz Roth investory připravil o tři miliardy eur, ale souzen nebude. Důvodem je špatný zdravotní stav

Firma P&R prodala 54 tisícům investorů, mezi jinými prý i z Česka, 1,6 milionu nákladních kontejnerů a následně je z jejich pověření pronajímala. Firma tvrdila, že pronájem a později i zpětný odkup kontejnerů, který investorům slíbila, budou vysoce výnosné. Nicméně se ukázalo, že téměř dvě třetiny ze 1,6 milionu údajně pronajatých kontejnerů vůbec neexistovaly.

Zákazníci investovali do P&R 3,5 miliardy eur. Škody, jaké kvůli podvodu utrpěli, se pohybují mezi 2,5 miliardami a třemi miliardami eur.

Roth byl ve vyšetřovací vazbě od loňského roku. Státního zastupitelství ho obvinilo kvůli podezření z podvodů jen v malé části případů a jím způsobené škody vyčíslilo na 18 milionů eur. Hodnota Rothova majetku, který zabavil insolvenční správce, se odhaduje na 12 až 13 milionů eur.

Dvě další klíčové postavy tohoto skandálu už nežijí. Dlouhodobý jednatel P&R zemřel v roce 2016, jeho nástupce pak o dva roky později krátce po bankrotu firmy.

Agentura DPA uvádí, že nic nenasvědčuje tomu, že by společnost P&R byla už od začátku naplánovaná jako podvodná firma. Od poloviny 70. let minulého století až do uplynulého desetiletí podnikala seriózně. V případu kromě Rotha a dvou zemřelých jednatelů figurují ještě další obvinění.