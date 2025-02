Mnichovská bezpečnostní konference: Von der Leyenová vyzdvihla Ukrajinu, Vance kritizoval Evropu

V Mnichově začala třídenní bezpečnostní konference. Státníci na ní řeší otázky konfliktů na Ukrajině a na Blízkém východě. S projevem už vystoupila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která upozornila, že pád Ukrajiny by oslabil nejen Evropskou unii ale také Spojené státy. Ty na konferenci zastupuje viceprezident J. D. Vance, který během své řeči kritizoval hlavně poměry v Evropské unii. Mnichov 17:10 14. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vance ve svém projevu kritizoval údajné omezování svobody slova v Evropě. Von der Leyenová se zaměřila hlavně na situaci na Ukrajině | Zdroj: Reuters

Vance ve svém projevu kritizoval údajné omezování svobody slova v Evropě, jako příklad zmínil mimo jiné nedávno zrušené prezidentské volby v Rumunsku. Kritizoval také Evropskou komisi (EK) a její politiku regulace sociálních sítí.

Podle amerického viceprezidenta je sice důležité, aby Evropa rozvíjela svou obranyschopnost navenek, zároveň ale dodal, že mu větší starosti dělá nebezpečí, které podle něj Evropě hrozí zevnitř. Obává se, že „by se Evropa mohla zříct některých základních hodnot, hodnot, které sdílí se Spojenými státy“. „Musíme dělat více, než o demokratických hodnotách jen mluvit, musíme je žít,“ dodal.

Původně se očekávalo, že Vance využije svůj projev na mnichovské konferenci, aby nastínil plány Spojených států pod vedením prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. V Kyjevě i dalších evropských metropolích vyvolal obavy nedávný Trumpův telefonát s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dohodli se v něm, že se setkají, nejspíš v Saúdské Arábii. Kyjev i evropské státy se obávají, že se Moskva a Washington na míru na Ukrajině dohodnou bez jejich účasti.

Válka na Ukrajině a obchodní války

Před Vancem na bezpečnostní konferenci hovořila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, značnou část projevu věnovala válce na Ukrajině. Uvedla mimo jiné, že její pád by oslabil nejen Evropu, ale i Spojené státy. „Pád Ukrajiny by oslabil Evropu, ale oslabil by také Spojené státy. Zintenzivnil by výzvy v oblasti Indického a Tichého oceánu a ohrozil naše sdílené zájmy,“ uvedla von der Leyenová.

Autoritářské režimy po celém světě totiž podle ní bedlivě hledí na Ukrajinu, aby viděly, zda může někdo napadnout souseda a porušit mezinárodně uznávané hranice, aniž by ho za to stihl trest. Spojené státy von der Leyenová vyzvala, aby na dosažení míru na Ukrajině spolupracovaly s Evropou.

„Všichni víme, co je v sázce. V posledních dnech se toho hodně namluvilo, vždy je ale důležité podívat se za slova,“ uvedla předsedkyně EK.

„Porovnejme přístup prezidenta Zelenského s prezidentem Putinem. Jak začíná Volodymyr Zelenskyj od začátku, Ukrajina chce mír víc než kdokoli jiný. Mír, který bude spravedlivý a trvalý. Na druhou stranu prezident Putin říká, že je ochoten se setkat, ale za jakých podmínek? Je na něm, aby ukázal, že jeho zájmem není tuto válku prodlužovat. Je na něm, aby ukázal, že se vzdal ambice zničit Ukrajinu,“ dodala.

Von der Leyenová se dotkla také vztahu Evropské unie a Spojených států pod administrativou Donalda Trumpa. Obchodní války podle ní nedávají smysl, nespravedlivá cla ale nezůstanou bez odpovědi. „Použijeme své nástroje k ochraně naší ekonomické bezpečnosti a zájmů. Budeme chránit naše pracovníky, podniky a spotřebitele,“ uvedla. Sedmadvacítka je nicméně připravena dosáhnout dohody, která „bude fungovat pro všechny“.

Americký prezident před pár dny oznámil zavedení cel na dovoz oceli a hliníku do Spojených států, začít platit by měla od 12. března. Ve čtvrtek pak Trump rozhodl o zavedení recipročních cel. Ta nicméně nevstoupí v platnost okamžitě, Trumpova administrativa má nyní za úkol připravit příslušné návrhy pro jednotlivé země.