Mnichovská dohoda se nesmí opakovat, shodli se v Kyjevě Lipavský s ukrajinským protějškem
Ukrajina chce spravedlivý a stabilní mír založený na Chartě OSN a mezinárodních pravidlech, politika ústupků, takzvaného appeasementu, je nepřípustná. Na středeční tiskové konferenci po jednání se svým českým protějškem Janem Lipavským v Kyjevě to řekl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Oba v této souvislosti zmínili mnichovskou dohodu z roku 1938, podle které Československo muselo postoupit pohraničí nacistickému Německu.
Sybiha podotkl, že nyní je důležité se zaměřit na příměří. „Potřebujeme slyšet od ruské strany souhlas s příměřím na zemi, ve vzduchu i na moři. To otevře cestu k budoucím vyjednáváním o míru na Ukrajině,“ uvedl. Zopakoval, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už před pěti měsíci přijal americký návrh bezpodmínečného příměří, Rusko tak ale neučinilo.
Podle Lipavského je nutné bránit princip, že hranice států nemohou být změněny silou. Ruský prezident Vladimir Putin bude mít podle něj při pátečním jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem jedinečnou příležitost akceptovat příměří. K jednání ho podle šéfa české diplomacie donutila schopnost ukrajinské armády a ukrajinského národa se bránit.
Trump se má setkat s Putinem v pátek na Aljašce. Americký prezident v pondělí prohlásil, že Putinovi řekne, že musí ukončit válku, a projedná s ním možné podmínky mírové dohody. Trump by si přál, aby se další schůzka následně uskutečnila mezi Putinem a Zelenským. Sám by se jí mohl také účastnit, řekl Trump novinářům v Bílém domě. Mezi Ruskem a Ukrajinou podle americké hlavy státu dojde k výměně území.
Evropští politici naléhají na to, aby Ukrajina byla do jednání zapojena. Zelenskyj v pondělí řekl, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak.
„K ukončení války musí ruská strana pochopit, že nedosáhne svých strategických cílů na území Ukrajiny,“ podotkl Sybiha. Rusko a Putin podle něj musí porozumět tomu, jaké důsledky bude mít pokračující agrese například skrze sankce.
Sybiha českému protějšku poděkoval mimo jiné za muniční iniciativu, ale také například podporu vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Vyzdvihl také to, že se Česko zbavilo závislosti na ruských energetických zdrojích.
Podle Lipavského bylo středeční jednání otevřené a upřímné, ocenil i rostoucí vzájemný obchod. Ke vstupu země do EU doplnil, že nemůže být dosažen bez reforem, například ohledně boje s korupcí.
Český ministr dostal na tiskové konferenci dotaz i na možnou změnu v českém postoji k podpoře Ukrajiny po říjnových sněmovních volbách. Poznamenal, že politický komentář k vnitrostátnímu dění není v podobném formátu vhodný, ale že pomoc Ukrajině není něco, co by organizovala pouze vláda, ale z velké části stojí na české společnosti a třeba i neziskových organizacích.