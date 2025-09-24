Mnohonásobný vrah Černák zůstává za mřížemi. Slovenský soud nevyhověl jeho žádosti o propuštění
Mikuláš Černák, kterého slovenská média označují za někdejšího bosse slovenského podsvětí a za symbol mafiánských praktik 90. let, zůstává za mřížemi. Soud jeho žádost o podmínečné propuštění odmítl. Verdikt není pravomocný, obhajoba proti němu ohlásila stížnost. Černák byl v roce 2010 odsouzený za sérii vražd k doživotnímu vězení. Jeho obhájci ve středu u soudu neuspěli s tvrzením, že by na svobodě žil řádný život.
Předseda soudního senátu Peter Vrbjar zamítnutí žádosti podle listu Pravda zdůvodnil tím, že pozitivní posudky na Černáka nedávají dostatečnou záruku, že by odsouzený vedl na svobodě řádný život. O stížnosti proti tomuto rozhodnutí okresního soudu Trnava bude rozhodovat krajský soud.
Nyní je 58letý Černák ve vazbě či ve vězení s několikaměsíční přestávkou nepřetržitě od roku 1997. Soudy ho nejprve v roce 2001 potrestaly vězením v délce osm a půl roku za vydírání a hospodářskou kriminalitu.
Na konci roku 2002 byl Černák podmíněně propuštěn na svobodu, následně ho ale na základě slovenské žádosti zadržela česká policie a Česko ho vydalo do vlasti. V roce 2010 Černák dostal doživotí za šest vražd.
Černák, jehož gang se podle médií stal známým pro svou brutalitu, dříve řekl, že se stydí za svou temnou minulost a po odsouzení začal spolupracovat s policií. Například se přiznal k dalším vraždám a k jiným trestným činům. V těchto případech mu ale soud trest neuložil, a to vzhledem k jeho dřívějšímu odsouzení na doživotí.
Odsouzenci na doživotí nebo jiné oprávněné osoby a instituce mohou požádat soud o podmíněné propuštění pachatele poté, co si odpykal 25 let trestu vězení. V Černákově případu žádost podalo jedno občanské sdružení, odsouzený se k ní pak připojil.
Podle tisku je Černák prvním odsouzeným na doživotí, který na Slovensku dostal příznivý posudek věznice k žádosti o podmíněné propuštění. Celkově si doživotí na Slovensku odpykává několika desítek lidí.
Rozhodování o propuštění Černáka na svobodu okresní soud dříve opakovaně přerušil a v případu si mimo jiné vyžádal znalecké posudky. Ty podle médií vyzněly ve prospěch Černáka. Žalobkyně ale poukázala na skutečnost, že odborníci u Černáka zjistili psychopatii čtvrtého stupně na pětistupňové škále. Podle ní nejde o duševní poruchu, ale o trvalou osobní charakteristiku.
Tvrdila rovněž, že Černák je zodpovědný za 28 vražd. Zpochybňovala také nepodjatost českého znalce Karla Netíka, který s uvedeným občanským sdružením spolupracuje a který vypracoval posudek na Černáka.
Sám Černák nad svou kriminální minulostí vyjádřil lítost i během rozhodování o jeho případném propuštění na svobodu. Tento týden líčení probíhalo přímo ve věznici v Leopoldově na západním Slovensku, kde si Černák odpykává trest.