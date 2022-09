Putin hraje od začátku vabank, odpor Rusů teď bude sílit. Umírat budou otcové od rodin,“ říká komentátor

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci. Týkat by se měla 300 000 rezervistů a lidí s armádní zkušeností. „Podstatné v jeho projevu bylo i to, že pohrozil použitím všech možných prostředků, čímž samozřejmě myslel i jaderné zbraně,“ zdůrazňuje komentátor Českého rozhlasu a specialista na ruskou oblast Libor Dvořák. Praha 17:21 22. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vladimir Putin zdůvodnil částečnou mobilizaci ochranou suverenity a územní celistvosti Ruské federace. Její načasování ovšem přichází bezprostředně poté, co ukrajinská armáda zaznamenala nezanedbatelné vojenské úspěchy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: komentátor Českého rozhlasu a specialista na Rusko a postsovětský prostor Libor Dvořák. Moderuje Jan Burda

V této souvislosti je podle Dvořáka nutné připomenout obnovenou ruskou vojenskou doktrínu. „Ta říká, že je-li ohrožena přímo Ruská federace, a to jakýmikoli zbraněmi, Rusko si osobuje právo použít jaderné zbraně jako první. A to je velice důležitá věc, protože od Putina se můžeme nadít čehokoli.“

Prezident také podpořil konání referend o připojení k federaci na těch ukrajinských území, které má pod kontrolou ruská armáda. Jde o doněckou a luhanskou oblast, Záporoží a chersonskou oblast.

„To by mohlo Putinovi pomoci čistě logisticky. Jakmile by tato území byla připojena k Rusku, jakmile by stala součástí Ruské federace, tak by to ruským generálům značně usnadnilo práci, zásobování. Najednou by to bylo ruské pohraničí.“

Medveděv: Referenda se uskuteční, oblasti se připojí a Rusko použije k jejich obraně jakékoliv zbraně Číst článek

Komentátor Dvořák připomíná, že za osm let, co se na východě Ukrajiny bojuje, už území kolem Luhansku a Doněcku opustila drtivá většina těch, kteří podporují kyjevskou vládu.

„Proto i ta referenda zřejmě přinesou výsledky, které budou relevantnější než to na Krymu,“ usuzuje.

Mobilizace jako signál

Otázkou podle Dvořáka bude, zda se Putinovi oněch 300 000 lidí podaří naverbovat. „Rusů je 145 milionů, takže by se mohlo zdát, že to bude snadné. Rusové se ale do války příliš nepohrnou, a to ani ti, kteří dosud stáli za Putinem. Něco jiného je podporovat agresivní válku ve jménu boje proti nacismu, jak se v Rusku s oblibou tvrdí, a něco jiného je se boje sám bezprostředně účastnit.“

Sám Vladimir Putin se snažil rozhodnutí o mobilizaci dlouhou dobu vyhnout s vědomím, že je to krajně nepopulární krok.

„A kdyby to nepotřeboval udělat, tak by zřejmě pokračoval v předchozí politice. Vlastně tím přiznal, že to není žádná speciální operace na osvobození Donbasu, ale že je to zkrátka regulérní válka. A to je samozřejmě pro obyvatelstvo jasný signál,“ připomíná komentátor a upozorňuje na rychlost, s jakou ruský parlament přijímá potřebné zákony. „Signalizuje to, že o mobilizaci bylo rozhodnuto dost narychlo.“

Vězení, nebo armáda. Rusové teď nemají na výběr a na emigraci je pozdě, říká ruský emigrant Litvin Číst článek

Ruský režim zprvu verboval bojovníky v nejchudších oblastech Ruské federace a oligarcha Jevgenij Progožin, označovaný za Putinova kuchaře, osobně verboval v ruských věznicích do Vagnerovy soukromé armády, kterou financuje.

Ani to ale nebylo příliš úspěšné. „Ruský vězeň dá raději přednost kriminálu, i když ani to není procházka růžovou zahradou, než aby šel na Ukrajinu, kde se do něj budou strefovat přesné střely HIMARS.“

Přesto by Dvořák Rusko nepodceňoval: „Nikdo neví, co všechno ve starých sovětských armádních skladech ještě je.“

Mobilizace se má týkat lidí s brannou povinností, případně lidí s válečnou zkušeností.

Po celém Rusku se protestuje proti mobilizaci. Policie dosud zadržela přes 1000 lidí Číst článek

„Nabízí se tedy třeba veteráni z druhé čečenské války. A jistě bude hrát roli i ponaučení ze zpackaného začátku, kdy Rusové očekávali blitzkrieg a poslali do boje nevycvičené vojáky,“ upozorňuje komentátor a připomíná, že také v případě čečenské války se čekalo, že půjde o rychlou operaci.

Opozice není

Ruské servery již informovaly o zatýkání demonstrantů, kteří s mobilizací nesouhlasí. Podle komentátora ale odpor podstatně zesílí až ve chvíli, kdy začnou nově povolaní vojáci hynout.

„Už to nebudou smluvní vojáci ani mladí kluci. Budou to otcové od rodin, živitelé, zmrzačení nebo mrtví. Takže je jasné, že se ruská společnost bude radikalizovat, až pochopí, že šílený policejní režim, který Putin nastolil, se už nedá dál snášet.“

Přesto jsou v dějinách diktátoři, kteří podobné války prohráli, ale u moci se udrželi.

„V současném Rusku bohužel neexistují lidé, kteří by byli schopni Putina odstranit. Opozice je doslova zadupaná do země. Navíc víme, že Putin se Ukrajiny nevzdá. V okamžiku, kdy tento konflikt začal, se rozhodl hrát vabank. Jiná cesta než vojenské vítězství nad Ukrajinou pro něj neexistuje,“ uzavírá Libor Dvořák.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.