‚Víte, že jsem pan Peskov.‘ Lidé od Navalného přistihli syna mluvčího Kremlu, jak se vyhýbá mobilizaci

Spolupracovníci vězněného ruského opozičního politika Alexeje Navalného ve fingovaném telefonátu, v němž se vydávali za zástupce vojenského komisariátu, přistihli syna mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, jak se snaží využít svého postavení a vyhnout se mobilizaci. Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci ve středu. Video Moskva 15:59 22. září 2022

Spolupracovník Navalného Nikolaji Peskovovi říká, že na povolávacím rozkazu měl telefonní číslo, na které se má ozvat, a oznamuje mu, že na něj „čekají zítra v deset hodin na vojenském komisariátu“.

Dvaatřicetiletý Peskov se nejdříve diví, že mu od odvodů volají a ptá se, jak to s ním mluví. „Pane Nikolaji Peskove, já s vámi takhle můžu mluvit,“ říká mu spolupracovník Navalného. Syn Putinova mluvčího domnělému členovi odvodového úřadu říká, že „když víte, že jsem pan Peskov, pak byste měl chápat, že by nebylo úplně správné, abych tam (na vojenském komisariátu) byl“. „Prostě to budu řešit na jiné úrovni,“ řekl mladý Peskov.

Když se ho údajný zástupce vojenského komisariátu znovu zeptá, zda se zítra v deset hodin dostaví k odvodové komisi, odpoví mu: "Věřte mi, to nepotřebujete ani vy, ani já".

Tým Navalného odmítl tvrzení Dmitrije Peskova, že telefonát byl sestříhaný. Peskov podle ruských médií ujistil, že jeho syn by se v žádném případě nesnažil uniknout službě v armádě. V telefonátu Peskov junior sice řekl, že je připraven jít bránit vlast, podle všeho to ale není v současné situaci, kdy Rusko vede válku proti Ukrajině.

Volající mu připomíná, že částečnou mobilizaci nařídil samotný Putin. „Když mi Vladimir Vladimirovič řekne, že tam mám jít, půjdu,“ ujišťuje Peskov. Domnělý zástupce vojenského komisariátu mu na to říká, že prezident nemůže volat každému rezervistovi. Peskov mu odpoví, že on není každý.

Agentura DPA napsala, že Navalnyj, hlavní oponent Kremlu, už dříve řekl, že Putin do války posílá obyčejné občany a elita zůstává ušetřena.