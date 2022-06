Módní přehlídka nebo výtvarné instalace. České předsednictví doprovodí desítky kulturních akcí

Hala Gare Maritime v bruselské čtvrti Molenbeek nabízí vítané útočiště před vydatným belgickým deštěm, který právě kropí ulice. Jde o nádherně zrekonstruovaný multifunkční prostor bývalého secesního nádraží. Prohlíží si ho teď i šéfka Českého centra v Bruselu Jitka Pánek Jurková.

Partneři v Bruselu už nás znají, vědí, že s námi je dobrá spolupráce, usmívá se šéfka českého centra. Jaký doprovodný program si připravila česká kulturní diplomacie?

„Ten prostor je úplně nový, takže je ještě neobjevený a pro přehlídku nadějných módních návrhářů se nám to zdálo jako krásná příležitost. To místo má genius loci,“ vysvětluje. Právě tady se začátkem listopadu odehraje společná módní přehlídka belgických a českých návrhářů.

„Spolupracujeme s pražskou organizací, která pořádá už několik let přehlídky zajímavých návrhářů, jmenují se We Are Next a stejně se jmenuje i naše přehlídka. Samozřejmě víme, že česká scéna je skvělá, ale belgická je také velmi silná, Belgie je domovem tzv. antverpské šestky a řady velkých jmen,“ upřesňuje Pánek Jurková.

Vnitřní prostory haly, které se promění na molo, si důkladně přeměřuje i jeden z autorů přehlídky, módní návrhář Lukáš Spilka: „Je to tady krásné, dřevěné, nádherně to tu voní, je to fakt pěkné,“ netají své dojmy.

Lukáš Spilka studoval na Královské akademii v Antverpách a nabízí tak zajímavé česko-belgické propojení: „V tom otevřeném světě mi to nepřijde už tak neuvěřitelné, ale je samozřejmě potřeba propojovat Evropu a nechat se inspirovat, co se děje jinde. A já mám také hrozně rád, když na módní přehlídky dorazí lidé, kteří na ně normálně nechodí,“ podotýká.

V Bruselu nás dobře znají

Předsednictví začíná za pouhé tři týdny, a tak ho pociťují intenzivně i v bruselském Českém centru, kde naplánovali desítky akcí. Vše prý ale zatím běží podle plánu.

„Mám dobrý pocit, že jsme začali pracovat dostatečně dopředu, partneři v Bruselu už nás dostatečně znají, takže je to intenzivní, ale standardní proces, víme přesně, co se bude dít, teď už to ‚jenom‘ zrealizovat,“ usmívá se Pánek Jurková.

Doprovodný kulturní program českého předsednictví bude kromě módní přehlídky zahrnovat také několik výtvarných instalací, dva velkolepé koncerty a přehlídku českého filmu na prestižní adrese bruselského paláce krásného umění Bozar, štafetový běh na Zátopkově stadionu a mnoho dalšího.

„Chceme se dostat k širokému publiku, které je pro nás důležité a kde bude výhledově dobře, když bude mít povědomí o České republice. Snažíme udělat ten program tak, aby nepřicházel do vakua, aby navazoval na něco, co už může místní publikum zajímat. A samozřejmě aby ten program měl nejvyšší možnou kvalitu, ale také nějakou přidanou hodnotu,“ dodává šéfka Českého centra v Bruselu, pro kterou bude půlroční české předsednictví znamenat současně také pomyslnou vrcholnou tečku za její pětiletou misí v čele kulturní diplomacie v Bruselu.