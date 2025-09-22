Moderátor Kimmel se vrátí na obrazovky. Jeho talk show pozastavili kvůli komentáři o vraždě Kirka
Talk show Jimmyho Kimmela, která byla minulý týden ve Spojených státech pozastavena po jeho komentářích k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, se v úterý vrátí do vysílání. Napsaly to v pondělí světové agentury s odvoláním na stanici ABC a její mateřskou společnost Walt Disney.
Kimmel ve svém pořadu prohlásil, že lidé kolem Trumpova hnutí MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou) se snaží na vraždě vydělat politické body. Kritizoval mimo jiné to, že Trump na Kirkovu počest nechal stáhnout vlajky na federálních budovách a úřadech na půl žerdi.
Zatímco americký prezident Donald Trump rozhodnutí stáhnout pořad přivítal, řada osobností a moderátorů ho kritizovala jako útok na svobodu projevu.
