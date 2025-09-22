Moderátor Kimmel se vrátí na obrazovky. Jeho talk show pozastavili kvůli komentáři o vraždě Kirka

Talk show Jimmyho Kimmela, která byla minulý týden ve Spojených státech pozastavena po jeho komentářích k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, se v úterý vrátí do vysílání. Napsaly to v pondělí světové agentury s odvoláním na stanici ABC a její mateřskou společnost Walt Disney.

Aktualizujeme Washington (Aktualizováno: 22:00 22. 9. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Moderátor Jimmy Kimmel

Moderátor talk show Jimmy Kimmel se vrátí na obrazovky | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

Kimmel ve svém pořadu prohlásil, že lidé kolem Trumpova hnutí MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou) se snaží na vraždě vydělat politické body. Kritizoval mimo jiné to, že Trump na Kirkovu počest nechal stáhnout vlajky na federálních budovách a úřadech na půl žerdi.

Zatímco americký prezident Donald Trump rozhodnutí stáhnout pořad přivítal, řada osobností a moderátorů ho kritizovala jako útok na svobodu projevu.

Připravujeme podrobnosti.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme