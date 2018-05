Britská police podnikla zátah proti modernímu otroctví. Objevila 50 možných obětí, 10 lidí zadržela

Při zátahu proti novodobému otroctví na pracovištích, od myček aut po pečovatelské domy, britští policisté zachránili desítky pravděpodobných obětí nucených prací a zadrželi několik pachatelů. Informovala o tom ve středu agentura Reuters s odvoláním britskou policii. Národnosti obětí či zadržených nebyly zveřejněny. Oběťmi nucených prací se ovšem ve Velké Británii podle dostupných informací často stávají i občané Česka či Slovenska. Londýn 22:37 23. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská policie. Ilustrační foto. | Zdroj: Reuters

Jak ve svém prohlášení upřesnily speciální úřad pro boj proti zneužívání pracovních sil GLAA a Národní kriminální úřad (NCA), kvůli podezření z otroctví bylo zadrženo deset osob a policisté rovněž objevili kolem 50 pravděpodobných obětí moderních otrokářů.

„Cílem této celotýdenní koordinované akce bylo rozvrátit zločinecké sítě, které jsou zapojené do vykořisťování lidí,“ uvedl Roy McComb z NCA. „Chtěli jsme rovněž hovořit s lidmi, kterým hrozí, že by mohli být vykořisťováni, a pomoci jim celé téma pochopit. Oběti si často svou situaci neuvědomí až do chvíle, kdy je příliš pozdě," dodal.

Britská vláda odhaduje, že v zemi žije nejméně 13 000 lidí, kteří jsou oběťmi moderního otroctví, ať již jde o nucenou práci či sexuální vykořisťování. Policie se ale domnívá, že ve skutečnosti jsou těchto osob nejspíš až desítky tisíc.

Britským úřadům se loni ohlásilo rekordních 5145 potenciálních obětí moderního otroctví a obchodování s lidmi. Podle zprávy NCA, která byla zveřejněna letos v březnu, největší počet z nich poprvé tvořili britští občané, následovaní Albánci a Vietnamci. Oproti předešlému roku se v zemi o 66 procent zvýšil počet dětí jako obětí moderního otroctví.

Asi třetina obětí byla podrobena nucené práci - většinou šlo o muže z Bulharska, Česka, Estonska, Polska, Rumunska a Slovenska, uvedl tehdy úřad GLAA. Pokud jde o moderní otroctví, oběti jsou většinou zaměstnané v kosmetických salónech, na stavbách, v továrnách, na farmách či v ručních myčkách automobilů.

Britské úřady se na moderní otroctví zaměřují teprve v posledních letech. Pojem byl zaveden do britské legislativy až v roce 2015. Zákon mimo jiné zpřísnil tresty pro obchodníky s lidmi, kterým nyní hrozí 14 let vězení až doživotí.