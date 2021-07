Kdo stojí za vraždou prezidenta? Hlavní podezřelí pořádali akce, kde plánovali osud Haiti bez Moïseho

Kdo zosnoval vraždu prezidenta Jovenela Moïseho, která uvrhla rozbouřené Haiti do další nejistoty, stále není jasné. Tým vyšetřovatelů se nicméně zaměřuje na účastníky schůzek na Floridě či v Dominikánské republice, kteří společně plánovali budoucnost země po odchodu Moïseho z funkce prezidenta. Hlavním pojítkem zdánlivě nesourodé skupiny je Christian Sanon – lékař, kterého prý k vedení Haiti pověřil sám Bůh. Policie ho zadržela minulý týden. Port-au-Prince 6:11 17. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Haitský policista stojí před zdí s obrázkem zavražděného prezidenta | Zdroj: Reuters

Jedna ze schůzek, na které se připravovaly podrobnosti vize o „záchraně Haiti“, měla podle listu Washington Post proběhnout 12. května v zasedací místnosti s výhledem na město Lauderdale na Floridě. Plán s výdaji přes 80 miliard dolarů měl jeden hlavní cíl – postavit nejchudší zemí západní hemisféry na nohy a obohatit ji o nové silnice, elektrické sítě, námořní přístavy nebo letiště.

Banánový magnát s řadou nepřátel. Vražda prezidenta otřásla Haiti, karibská země míří do dalšího chaosu Číst článek

Květnové setkání svolal 63letý Haiťan s americkým občanstvím Christian Emmanuel Sanon – lékař a samozvaný evangelický pastor, který v roce 2013 vyhlásil osobní bankrot. Právě jeho nyní haitské úřady podezírají z osnování vraždy prezidenta Moïseho.

Pro Sanona si policie došla koncem minulého týdne, kdy u něj našla mimo jiné dvacet krabic s náboji, čtyři poznávací značky z Dominikánské republiky a čepici s logem americké Agentury pro potírání narkotik (DEA). Jako agenti DEA přitom vystupovali i členové komanda, kteří se minulý týden vloupali do prezidentského paláce a 12 ranami prezidenta usmrtili.

Sanon byl v haitských politických kruzích dosud neznámý, touhu stát se haitským prezidentem ale vyjádřil už v jednom z dřívějších videí na YouTube, kde ostře kritizoval korupční praktiky na Haiti. Podle některých totiž Sanon věřil, že ho k funkci haitského prezidenta pověřil sám Bůh.

„Říkal, že ho seslal Bůh, že ho poslal na boží misi, aby nahradil Moïseho,“ popsal podle deníku New York Times přednášející z univerzity v Port-au-Prince Michel Plancher, který se měl schůzek o „záchraně Haiti“ také účastnit. Sanon mu prý volal s tím, že plánuje zahájení politické kampaně.

„Říkal, že prezident v blízké době rezignuje, proč ale neřekl,“ uvedl Plancher.

Sen o lepším Haiti

Ani haitské úřady nepodaly jasnější vysvětlení, jak přesně měl vypadat Sanonův plán chopit se kontroly nad karibskou zemí. Právě o jeho potenciálním prezidenství či premiérství se však diskutovalo během schůzek, které se v minulých měsících uskutečnily na Floridě nebo v Dominikánské republice.

Policie na Haiti zadržela dalšího podezřelého z vraždy prezidenta. Měl zbraně i munici Číst článek

„V době těchto setkání jsme všichni věřili, že se (Sanon) stane premiérem… Hlavní myšlenkou bylo se na tuto eventualitu připravit,“ popsuje podle New York Times bývalý učitel ekonomie na floridské Browardově univerzitě Parnell Duverger, který se účastnil asi deseti těchto konferencí ať už prostřednictvím internetu, nebo osobně.

Podle Duvergery se Sanon prezentoval jako někdo, kdo má podporu demokratických i republikánských politiků ve Spojených státech – zemi, která patří mezi nejmocnější spojence Haiti na mezinárodní scéně. Nikdo z účastníků podle něj ale nikdy nediskutoval ani neplánoval převrat či dokonce atentát.

„Kdyby někdo zmínil puč, natož vraždu, přestal bych se toho účastnit,“ tvrdí Duverger, podle kterého se on i jeho kolegové domnívali, že Moïsemu nakonec nezbyde nic jiného, než aby sám odstoupil.

Třiapadesátiletý prezident totiž od nástupu do úřadu v roce 2017 čelil mohutným protivládním protestům, které kritizovaly zhoršující se ekonomickou krizi i Moïseho autoritářský způsob vládnutí. Duverger tak setkání vnímal jako pomoc Sanonovi předpřipravit pro něj přechodovou vládu, která by se na Haiti ujala moci.

Díky po kulkách v autě zavražděného haitského prezidenta | Zdroj: Reuters

Trénovaní Kolumbijci

Nejasností ale podle deníku The New York Times zůstává víc. Mimo jiné i to, jak by si zkrachovalý lékař mohl dovolit financovat tým kolumbijských žoldáků, který za Moïseho vraždou podle vyšetřovatelů stojí.

Šéf gangu na Haiti vyzval své členy, aby se po vraždě prezidenta mobilizovali Číst článek

V souvislosti s prezidentovou vraždou haitská policie dosud zatkla přes 20 lidí, z toho 18 kolumbijských bývalých vojáků, včetně nižších důstojníků. Další tři bývalé kolumbijské vojáky zastřelila haitská policie v den prezidentovy vraždy později odpoledne.

Jak se navíc ukázalo tento týden, část těchto kolumbijských žoldáků dokonce prošlo americkým vojenským výcvikem. Informace, které vyšly najevo po prozkoumání databází tréninkového programu, pro americká média v minulých dnech potvrdil i samotný Pentagon.

„Přezkum našich databází naznačuje, že úzký okruh Kolumbijců zadržených v rámci tohoto vyšetřování se v minulosti účastnili amerických vojenských výcvikových a vzdělávacích programů, zatímco působili jako aktivní členové kolumbijských vojenských sil,“ uvedl mluvčí Pentagonu Ken Hoffman pro Washington Post, který poukazuje i na zadržení velitele prezidentské ochranky Dimitriho Hérarda.

Šéf bezpečnostních sil prezidentského paláce ve čtvrtek skončil ve vazbě poté, co se pobouření Haiťané stále hlasitěji domáhali odpovědi, jak je možné, že se tým zabijáků dostal 7. července do rezidence prezidenta tak snadno. Kromě Moïseho a jeho manželky totiž nebyl nikdo další zraněn, ani prezidentova ochranka.

Martine Moïseová byla s vážnými zraněními převezena do nemocnice v Miami na Floridě, v ohrožení života už ale není.

Mèsi ak tout moun ki ap ede mwen priye pou mwen rejwenn lavi.

Paske tout tan ou lopital lavi’w nan men Bondye ak doktè.⁰Mwen menm Martine Moïse mwen poko kwè Mari mwen ale konsa devan je’m san ke li pa di mwen yon dènye mo, doulè sa a pap janm pase. pic.twitter.com/ojdMEG79nA — Martine Moïse (@martinejmoise) July 15, 2021

Nejistý osud Haiti

Kromě Sanona se schůzek o nové budoucnosti pro Haiti účastnili dva další klíčoví podezřelí, které tamní úřady označují za ústřední postavy spiknutí.

Lékařka z Haiti: Tolik postřelených a pobodaných jsem za 12 let neviděla. Zraněné přiváželi co 15 minut Číst článek

Prvním z nich je Venezuelan Antonio Intriago – majitel soukromé bezpečnostní firmy CTU Security se sídlem na Floridě, která podle haitské policie najala bývalé kolumbijské vojáky a převezla je na Haiti, což naznačují i výpisy z účtů a údaje o nákupu 19 letenek z kolumbijské Bogoty.

Druhým podezřelým je Walter Veintemilla, který vede společnost Worldwide Capital Lending Group, poskytující finanční služby na Floridě. Právě ta měla podle dosavadních zpráv haitskou operaci financovat, firma ale jakékoliv podezření odmítá.

V prohlášení zaslaném americké televizi CNN uvedla, že pouze poskytla půjčku, ze které se mělo mimo jiné financovat zajištění „bezpečnosti doktora Sanona a dalších haitských hodnostářů kvůli pokračujícímu násilí na Haiti“, o plánování spiknutí ale podle ní nemůže být řeč.

Vyšetřování haitských úřadů, kterým pomáhají mimo jiné i agenti americké FBI, tak stále zůstává bez jasného výsledku. V zemi mezitím dál vládne nejistota a mezi obyvateli převládají obavy, že vražda prezidenta povede k prohloubení násilí, za kterým stojí převážně ozbrojené gangy na Haiti a které už vyhnalo z domovů tisíce lidí.

„Netoužím po bohatství, chci jen stabilitu,“ říká 25letá Witney Sejourová. Prodavačka z Haiti pro Wall Street Journal popisuje, jak po cestě z práce potkává mrtvá těla obětí ozbrojeného násilí, která leží na silnici. „Snažím se jen sklonit hlavu a pokračovat v cestě. Když si ale v noci lehnu do postele, rozpláču se.“