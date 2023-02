Analytik: Moldavsko je izolované, teď ale volá o pomoc. Rusko v něm plánuje převrat už déle než rok

Moldavsko v pondělí na několik hodin uzavřelo svůj vzdušný prostor. Důvodem jsou obavy ze státního převratu iniciovaného Ruskem. Na riziko upozornila prezidentka země Maia Sanduová i Volodymyr Zelenskyj. Z jakých informací vychází? Dokáže situaci v zemi, na kterou dopadá energetická krize i rekordně vysoká inflace, stabilizovat nová vláda v čele s premiérem Receanem? Vladimír Kroc se ptal Pavla Havlíčka, analytika Asociace pro mezinárodní otázky. Praha 22:05 14. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V centru Kišiněva drží vojáci moldavskou vlajku | Foto: Vladislav Culiomza | Zdroj: Reuters

Moldavská prezidentka Maia Sanduová v pondělním televizním projevu prohlásila, že Rusko chce v zemi provést násilný převrat a odstranit současnou prozápadní vládní garnituru. Z jakých informací vychází?

Informace, které moldavská prezidentka prezentovala a které byly velkým šokem pro světové společenství, přišly původně podle informací, které máme, od ukrajinské tajné služby. O těchto skutečnostech informoval i Volodymyr Zelenskyj na své nedávné návštěvě Bruselu, ty informace nejsou úplně nové.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nově restrukturalizovaná vláda bude muset rychle přijmout krizový mód, aby situaci stabilizovala, komentuje hrozbu násilného převratu v Moldavsku Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky

Prezidentka Sanduová o nich informovala až v poslední době. Tyto informace, které se dostaly ukrajinské tajné službě, byly potom potvrzeny, jak ona dále zmínila, také moldavskou tajnou službou. Na základě těchto informací informovala veřejnost a světovou komunitu.

Ruské plány na destabilizaci Moldavska existují podle Sanduové už od loňského podzimu. Proč myslíte, že tuto informaci zveřejnila až teď?

Situace v Moldavsku dozrála do určitého momentu, který je spojen i s přerodem moldavského kabinetu a změnou v těch nejvyšších místech.

Stejně tak si myslím, že i situace v domácí politice a v ekonomice dozrály do momentu, kdy ten možná déle než rok připravovaný ruský plán mohl být zvažován k reálnému uskutečnění, právě kvůli vývoji situace. Prostředků je celá řada, ale je to ta kombinace, která je na tom nejvíce třaskavá.

Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Minulý pátek prezidentka jmenovala nového premiéra, ekonoma Dorina Receana. I on je orientován proevropsky. Může být jeho vláda cílem nějaké provokace?

Když jsme se bavili o tom, proč to přichází teď, tak tady byly minimálně dva faktory. Jedním z nich je velká nepopularita předešlého kabinetu vedeného premiérkou Gavrilitsaovou, která se neosvědčila jako osoba, která by dokázala stabilizovat moldavskou společnost v těchto těžkých dobách.

Byla to spíše politička do dobrého počasí, které Moldavsko za ten poslední rok rozhodně nezažívá.

Trpí rekordně vysokou úrovní inflace, celou řadou socioekonomických problémů a také tím, že do Moldavska v první vlně války utíkalo obrovské množství ukrajinských uprchlíků, o které se Moldavané velmi solidárně starali.

To všechno přililo olej do ohně, který už tam byl dříve. Pokud se bavíme o Moldavsku jako o jedné z těch nejchudších zemí v Evropě, tak toto jsou všechno ještě věci, které tu situaci zhoršily.

Hrozí v Moldavsku převrat? ‚Dovedu si to představit, masové hnutí tam ale chybí,‘ říká novinář Číst článek

Recean jako nový premiér může být osobou, která dokáže tu situaci do velké míry stabilizovat. Je to člověk, který je spojený s bezpečnostními složkami. Možná i popud potenciální destabilizace ze strany proruských skupin a také některých přímo Ruskem organizovaných protestů a konkrétních politiků může tu situaci do určité míry stabilizovat.

Je ale potřeba zlepšit socioekonomickou situace v samotné zemi, která nebude potom vyhánět lidi do ulic z podobného důvodu, jako jsme si vyzkoušeli v Praze v září minulého roku.

Stav moldavské ekonomiky

Mluví se o politické i ekonomické krizi v zemi, meziroční inflace je třicet procent. V jaké kondici je v současné době tamní ekonomika?

Ano, opravdu není v dobrém stavu. Úroveň inflace je velmi vysoká a devastující pro moldavské hospodářství. Mnohem horší faktor je ale ten, že Moldavsko je vtěsnané mezi Ukrajinu a Rumunsko.

Je dnes zemí, která je do určité míry izolovaná, nechodí do ní západní investice, ekonomice se nedaří i v kontextu té stále probíhající války Ruské federace proti Ukrajině, která má na Moldavsko velmi neblahý dopad.

Ruské střely letěly přes Moldavsko a Rumunsko, tvrdí Kyjev. Kišiněv to potvrdila, Bukurešť odmítla Číst článek

Kolikrát jsme slyšeli ze strany ruských generálů a dalších představitelů, ať už armádních nebo i těch civilních složek, že Moldavsko je dalším potenciálním cílem ruské agrese. Že se má ten ruský zábor propojit až s tím de facto separatistickým regionem Podněstří a že má takto dojít k destabilizaci i samotného Moldavska.

Toto všechno jsou faktory, které paralyzují moldavskou ekonomiku, paralyzují přísun nových investic a nutí tak moldavskou vládu řešit krizovou situaci od prvních dní té nové fáze ruské války proti Ukrajině.

Plán Moskvy podle moldavské prezidentky zahrnuje násilné akce lidí z Ruska, Běloruska, Srbska a Černé Hory. Jsou tím myšleny ozbrojené akce?

Ano, to je něco, co bylo reportováno jak ze strany ukrajinských tajných služeb, tak následně potvrzeno i moldavskou tajnou službou a následně i moldavskou prezidentkou. Ten kontext, který připomínají bezpečnostní analytici, je možná až v anekdotické rovině.

V těchto dnech se odehrává zápas Tiraspolu proti srbskému týmu, což mohlo být podle některých plánů využito jako zástěrka pro přesun části těch zfanatizovaných fanoušků, respektive mezi nimi už infiltrovaných agentů ze strany ruské tajné služby právě k takové destabilizaci.

Do jaké míry je Moldavsko závislé na ruském plynu? Jak silná je moldavská proruská opozice a jak velký podíl na tom má celková rozštěpenost společnosti? Může převrat v zemi proběhnout i za stávající situace na Ukrajině? Poslechněte si celý rozhovor.