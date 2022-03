Manželé před ruskou invazí utekli do Moldavska. Nyní v kostele pomáhají nově příchozím uprchlíkům

Nejchudší zemí Evropy, Moldavskem, prošlo od začátku ruské invaze na Ukrajinu přes čtvrt milionu uprchlíků. Právě kvůli velké chudobě jim ale vláda příliš nemá jak pomoct, a tak většinou míří dál na západ. S tím jim pomáhají jak místní, tak i lidé, kteří před válkou sami utekli a v Moldavsku jen čekají, až se budou moct na Ukrajinu zase vrátit. To je případ i Američana Jacobyho Nelsona. Od zpravodaje z místa Kišiněv 22:26 27. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jacoby je presbitarián, proto je nyní v kišiněvském kostele, který se stal útočištěm pro ukrajinské uprchlíky | Foto: Vít Pohanka | Zdroj: Český rozhlas

Jacobyho příběh je trochu jako z filmu. Čtyřicátník pochází z amerického Portlandu, v minulosti třeba rybařil na Aljašce. Pak se ale na internetu seznámil se svojí ženou, Ukrajinkou Valerií, a před 11 lety se přestěhoval za ní do Oděsy.

Jacoby je presbitarián, proto je nyní v kišiněvském kostele, který se stal útočištěm pro ukrajinské uprchlíky – včetně Jacobyho a Valerie. Když vypukla ruská invaze na Ukrajinu, sbalili se, nabrali své přátele a rozhodli se uprchnout do Moldavska.

„Moc jsem nevěděl, co se děje, jeli jsme 36 hodin k hranicím, kolona byla několik kilometrů dlouhá. Musel jsem zůstat celou noc vzhůru,“ popisuje Jacoby pro Radiožurnál.

Protože cesta trvala tak dlouho, mohli se manželé rozhodnout, kam přesně pojedou. A díky přátelům se dostali do kostela, ve kterém nyní jsou.

Místní pastor je přijal s otevřenou náručí a společně rozjeli pomoc pro ostatní uprchlíky. „Pronajali jsme dodávku, abychom dostali nějaké ženy a děti z Nikolajevu, který byl v té době pod útokem. Každý je neuvěřitelně nápomocný.“

Právě pomoc uprchlíkům je teď náplní Jacobyho života. V kostele momentálně pobývá několik lidí, kteří čekají na odjezd do Německa. V kontaktu je ale také s lidmi na Ukrajině.

„O co se teď hlavně snažím, je sehnat vesty a helmy. Ta vesta by byla pod běžným tričkem, aby člověk nevypadal jako voják, ale prostě pro bezpečnost. Nechcete dělat nic, co by k vám přitahovalo pozornost,“ vysvětluje.

Manželé se nechystají Moldavsko opustit a pokračovat dál. Čekají tu až válka skončí. Do té doby prý budou pomáhat uprchlíkům. „Doufáme a modlíme se za to, abychom se brzy dostali domů. Oděsa je náš domov,“ říká Jakoby.

Přímořskou Oděsou se několikrát denně rozezní letecký poplach. Místní se ale na možný letecký útok teprve připravují. Dobýt Oděsu se totiž zatím ruské armádě nepodařilo.