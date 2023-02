Hrozí v Moldavsku převrat? ‚Dovedu si to představit, masové hnutí tam ale chybí,‘ říká novinář

Moldavská prezidentka Maia Sanduová v pondělí obvinila Rusko, že chce v zemi provést násilný převrat a odstranit současnou prozápadní vládní garnituru. Podle Sanduové existují ruské plány na destabilizaci Moldavska už od loňského podzimu. Jak Rusko v současnosti Moldavsko ovlivňuje a mohlo by k takovému převratu skutečně dojít? Hostem Radiožurnálu byl Ondřej Soukup, redaktor Hospodářských novin. Praha 21:53 13. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moldavská prezidentka Maia Sanduová v pondělí obvinila Rusko, že chce v zemi provést násilný převrat (ilustrační foto) | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

O hrozícím převratu v Moldavsku mluvil minulý týden i Volodymyr Zelenskyj, prezident Ukrajiny. Z jakých informací podle vás on a moldavská prezidentka vycházejí? Kdo a jak měl ten převrat chystat?

Volodymyr Zelenskyj řekl, že informace získala ukrajinská rozvědka, ale samozřejmě to nijak nespecifikoval. Pravda je, že je v Moldavsku samotném celá řada lidí, kteří by nějaké svržení vlády uvítali a byli by ochotni se na tom podílet. Ostatně, Moldavsko je přece jenom demokracie a vlády se tam střídají, byť samozřejmě ne takto násilně.

Potom vedle toho máte neuznané Podněstří, kde je ruská vojenská posádka a které ruské tajné služby měly jako svoji výraznou základnu. Takže čistě hypoteticky ano. Dovedu si představit, že někoho by to napadnout mohlo.

Kdo a jak měl podle moldavské prezidentky převrat chystat?

Ona to vlastně neřekla. Řekla, že jsou to síly z vnějšku, že jsou to síly inspirované, financované nebo organizované Ruskem a že by měly zaútočit na vládní budovy.

To mi přijde možná až trošku přehnané, protože samozřejmě v minulosti jsme viděli nějaké masové demonstrace, kdy třeba demonstrující obsadili i budovu parlamentu, nicméně takto masové hnutí momentálně v Moldavsku neexistuje.

Vliv Ruska

A jak moc ovlivnila ruská agrese ekonomickou i bezpečnostní situaci v Moldavsku?

Opravdu nesmírným způsobem. Moldavsko, které je de facto nejchudší zemí Evropy, samozřejmě zvýšení cen energií a prakticky všeho ostatního, přerušení dodávek z Ukrajiny a naopak potřeba se alespoň částečně postarat o desetitisíce, ne-li statisíce lidí, kteří na začátku války prchali přes Moldavsko, to ekonomicky nesmírně poškodilo, prakticky se zastavil vývoz produktů na Ukrajinu a tak dále.

Takže je tam obrovská krize, kterou si nedovedeme příliš představit. Na podzim tam byly obrovské demonstrace kvůli tomu, že zdražilo topné dřevo na zimu. Takže je to skutečně velmi obtížná situace.

Jak do toho zapadá páteční demise moldavské vlády a zdůvodnění, že premiérka nemá podporu reforem nutných pro přijetí do Evropské unie?

Ta vládní většina byla nesmírně těsná už od samého začátku. Teď došlo k tomu, že někteří vládní poslanci přešli na stranu opozice, částečně asi kvůli vlastnímu přesvědčení. Samozřejmě v podmínkách takovéto hospodářské krize bude vládnoucí strana ráda, když se v příštích volbách dostane do parlamentu. A tím pádem vláda musela podat demisi.