Mongolsko kvůli koronaviru přerušilo všechny lety z Jižní Koreje, uzavírá i pozemní hranice

Z důvodu prevence šíření nákazy koronaviru Mongolsko přerušilo všechny lety z Jižní Koreji. Zároveň blokuje i vstup všemi pozemními hranicemi. Země také dočasně uzavřela všechny školy a hraniční přechody s Čínou. Mongolsko plánuje pozastavit i dodávky čínského uhlí, informovala agentura Reuters.

Mongolská Národní pohotovostní komise v pondělí přerušila všechny lety z Jižní Koreji. Podle agentury Reuters také do 2. března blokuje vstup do země všemi pozemními hranicemi. Komise řekla, že je to z důvodu prevence šíření koronaviru.

Přestože Mongolsko ještě neohlásilo žádný potvrzený případ infekce, uzavřelo už v lednu všechny školy až do konce března. Mongolsko již dříve uzavřelo hraniční přechody s Čínou. Země také plánuje pozastavení dodávek čínského uhlí k 2. březnu.

Země zavírají hranice

Hranice nezavírá jen Mongolsko. Hranice s Íránem kvůli obavám ze šíření koronaviru uzavřelo Turecko, Pákistán a další okolní země. Ankara také zastavila letecké spojení mezi oběma zeměmi. Před několika dny zavedl podobná opatření také Irák. Domů přes hranice pouští pouze své vlastní občany.

Vstup cizím státním příslušníkům ze zemí, které jsou koronavirem nejvíce zasažené, zakázalo Jordánsko. Kromě Íránců se omezení týká ještě Číňanů a Jihokorejců.

Další mrtví v Číně i Itálii

V pevninské Číně se stalo obětí nového koronaviru již 2592 lidí, v pondělí úřady oznámily dalších 150 mrtvých. Írán, který o svých prvních případech začal informovat až minulý týden, má podle oficiálních úřadů 12 mrtvých a přes 60 nakažených. V Itálii si nový typ koronaviru vyžádal již čtyři oběti.