Pracovala pro Teherán, viní Washington důstojnici amerického letectva

Spojené státy ve středu obvinily bývalou důstojnici amerického letectva Monicu Wittovou ze špionáže pro Teherán. Oznámilo to podle agentury Reuters americké ministerstvo spravedlnosti. Současně s tímto případem americké ministerstvo financí sdělilo, že USA uvalily sankce na dvě společnosti sídlící v Íránu a také na několik osob, které mají na tyto firmy vazby. Washington/Teherán 7:57 14. února 2019

Bývalá důstojnice amerického letectva Monica Wittová obviněná ze špionáže | Foto: FBI | Zdroj: Reuters

Wittová, která v roce 2013 uprchla do Íránu, poskytla podle ministerstva spravedlnosti islámské republice informace o programu, který se týkal výzvědných amerických operací. Spolupracovala také s členy islámských revolučních gard. Íráncům rovněž poskytla informace o členech americké kontrarozvědky.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Wittová vypracovala pro íránské hackery složky o osmi amerických vojenských zpravodajcích, se kterými předtím spolupracovala. Hackeři se následně přes facebook a pomocí e-mailů pokusili těmto osmi Američanům nainstalovat do počítačů škodlivé programy.

Wittová, jejíž motiv je považován zřejmě za ideologický, tak svými činy pomohla Íránu vést přes internet výzvědné operace, které mířily proti jejím bývalým kolegům. Obviněni byli ještě čtyři Íránští občané, kteří se na kybernetických útocích podíleli.

Pro letectvo pracovala 11 let

Celkem Wittová podle Reuters čelí dvěma obviněním souvisejících s předáním vojenských informací cizí vládě a jednoho obvinění ze spiknutí.

Washington rovněž uvalil sankce na společnosti New Horizon Organization a Net Peygard Samavat Company. Wittovou podle amerických činitelů Íránci na svou stranu získali poté, co se zúčastnila dvou mezinárodních konferencí pořádaných společností New Horizon.

New Horizon Organization pořádala konference a různá shromáždění, na kterých se pokoušela rekrutovat zahraniční příslušníky. Firma Net Peygard Samavat Company zase prováděla hackerské útoky.

Pro americké letectvo jako příslušník kontrašpionáže pracovala Wittová od roku 1997 do roku 2008, poté ve spolupráci pokračovala jako smluvní partner. V rámci své práce působila na Blízkém východě.