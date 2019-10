Britská média se věnují šancím nové brexitové dohody. Shodují se, že se vývoj dá jen těžko předvídat

Šancím, které má premiér Boris Johnson v boji za schválení nové brexitové dohody, se v pondělí na titulních stránkách věnuje většina britských médií. Podle analýzy listu Financial Times existuje možnost, že se tento týden dohodu schválit podaří. Další média ale uvádějí, že další vývoj kolem brexitu se dá jen těžko předvídat. Probrexitové listy v pondělí kritizují opoziční labouristy a jejich úsilí o schválení dodatků k dohodě. Londýn 11:25 21. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský tisk je v odhadech dění kolem brexitu opatrný, podle analýzy Financial Times existuje možnost, že tento týden poslanci dohodu schválí. (Ilustrační snímek) | Foto: public domain, PDPics

Podle Financial Times v sídle britských premiérů v Downing Street sílí přesvědčení, že Johnson „dokáže přerušit sérii porážek z víkendu a má nyní podporu 320 poslanců potřebných pro vítězství“. „Nyní máme potřebný počet,“ stojí také v titulku listu Metro, který cituje ministra zahraničí Dominika Raaba. List ale zároveň upozorňuje, že opozice se chystá přijmout „desítky pozměňovacích návrhů“, mezi nimiž je mimo jiné návrh na uspořádání druhého referenda či na vytvoření celní unie s EU.

Deník i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, píše, že opoziční labouristé podpoří Johnsonovu dohodu, ale jen v případě, že ji vláda následně předloží ke schválení lidem v referendu.

Probrexitová média labouristy na pondělních titulních stránkách ostře kritizují. „Corbyn plánuje sabotovat premiérovu dohodu,“ napsal bulvár Daily Mail. Labouristé podle něj „kují pikle, aby zhatili brexit“. „Jak se opovažují! Nový komplot, jak se zmocnit brexitu,“ napsal v titulku pravicový bulvár Daily Express. „Teď je to BoJo kontra brexitoví banditi: druhé kolo,“ zdí titulek bulváru The Sun. BoJo je zkratka užívaná pro premiéra Borise Johnsona.

Konzervativní The Daily Telegraph hovoří o „guerillové válce“, kterou vede „povstalecká aliance“ poslanců, jež chce zabránit odchodu Británie z EU. Výsledek případného hlasování o nové brexitové dohodě je podle něj těžké předpovídat. Johnson se připravuje na další týden „parlamentní šikany“, doplnil The Daily Telegraph.

Také levicový The Guardian napsal, že Johnson čelí „nové hrozbě“, neboť labouristé prohlásili, že budou usilovat o spojenectví s konzervativními rebely a severoirskou Demokratickou unionistickou stranou, pomocí kterého by zabránili schválení nové brexitové dohody, nebo prosadili schválení brexitu v měkčí verzi. List The Times rovněž informuje o plánech labouristického lídra Jeremyho Corbyna na prosazení dodatků k brexitové dohodě. Podle jeho zdroje by v tom případě nezbývalo Johnsonovi nic jiného, než „přijmout odklad a znovu se pokusit o uspořádání předčasných voleb“.