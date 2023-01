Horský vůdce: Po omezení kempování si lidi hory více užijí, odporuje to ale přirozenému pojetí horolezectví

Rok vězení a pokuta až 150 tisíc eur (3,6 milionů korun) hrozí dvěma horolezcům, kteří přes zákaz stanovali na Mont Blancu. Starosta francouzského města Saint-Gervais-les-Bains na ně podal trestní oznámení. „Plně rozumím zavedeným opatřením. Na druhou stanu, pokud bude starosta města opravdu trvat na trestním stíhání, nevím, jestli se spíš nepotřebuje politicky zviditelnit,“ říká horský vůdce Radek Lienerth z České asociace horských vůdců. Saint-Gervais-les-Bains 13:48 3. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mont Blanc | Zdroj: Profimedia

Stanování na Mont Blancu zakazuje vyhláška z roku 2020. „V celém masivu je to zakázané z důvodu ochrany přírody. Návštěvníků je tam tolik, že je povolené pouze bivakování při nástupu na nějakou lezeckou cestu, kde si lidé mohou bivakovací pytel vytáhnout s tím, že ho hned druhé ráno sundají,“ popisuje pro iROZHLAS.cz horský vůdce Karel Kříž.

To potvrzuje i Lienerth. „Mont Blanc je v letní sezóně na normální cestě zcela přetížený. Lidé dlouhodobě nerespektovali zákaz kempování, ne bivakování, kdy vynášeli stany do 3800 metrů nad mořem a tam čtyři dny kempovali,“ říká.

V takových případech se pak v přírodě hromadí odpadky nebo exkrementy. Město se tak v zájmu ochrany životního prostředí rozhodlo v roce 2020 vyhlášku zavést.

„Z těchto důvodů se začali vydávat tzv. permity, což znamená, že má člověk rezervaci na některé z chat. Díky tomu došlo k omezení denní kapacity na svazích Mont Blancu na normální cestě na asi 280 lidí,“ poznamenává Lienerth. Chaty jsou ale v zimní sezóně zavřené. Možná i proto se někteří rozhodnou i přes zákaz stan vytáhnout.

Vyhláška se podle Kříže snaží chránit nejen přírodu, ale i samotné lidi, protože se na Mont Blanc vydávají i méně zkušení turisté. „Jde o bezpečnost lidí, ale i horské služby, která je případně musí zachraňovat,“ doplňuje.

Jak ale uvádí Lienerth, alpinismus je obecně nebezpečná disciplína. „Horský terén je objektivně nebezpečný, a pokud se tam člověk vydá, musí být připraven nebezpečné situace řešit, musí vědět, jak si může pomoct sám a mít potřebné zdravotní pojištění, pokud by si musel zavolat pomoc. Na to by ale neměl člověk plně spoléhat,“ říká Lienerth.

Sám jako horský vůdce přiznává, že se mu po zavedení permitů na Mont Blancu daleko lépe vodí a lidé si to daleko více užijí. „Je to ale dvousečné. Například francouzská lezecká komunita se zavedením permitů nesouhlasí, protože nabourává pojetí hor jakožto svobodného prostoru a odporuje přirozenému pojetí celého horolezeckého sportu,“ popisuje.

„Na jednu stranu plně rozumím zavedeným opatřením. Na druhou stranu, pokud bude starosta města opravdu trvat na trestním stíhání, nevím, jestli se například nepotřebuje politicky zviditelnit,“ uzavírá horský vůdce.