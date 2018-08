Experti: Bez rychlého zásahu se může zřítit další část mostu v Janově. Musí se zbořit, nebo zpevnit

První část Morandiho mostu v italském Janově se zřítila 14. srpna. Expertní komise, která měla most prozkoumat, ve své zprávě uvedla, že most musí být co nejdříve zbořen, nebo zpevněn, protože jeho klíčový pilíř je zasažen vysokým stupněm koroze a hrozí, že se zřítí i jeho další části.

Janov 17:49 22. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít