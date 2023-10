Morawiecki a Tusk jsou oba vážní kandidáti. Musím promyslet, koho pověřím sestavením vlády, říká Duda

Dosavadní premiér Mateusz Morawiecki a opoziční vůdce Donald Tusk jsou oba seriózní kandidáti na nového premiéra, řekl ve čtvrtek podle médií polský prezident Andrzej Duda. Vyjádřil se tak po dvoudenních konzultacích se stranami, které vstoupily do nového Sejmu, klíčové dolní komory parlamentu. Prezident uvedl, že první zasedání nového Sejmu svolal na 13. listopadu. Varšava 14:42 26. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosavadní premiér Mateusz Morawiecki a opoziční vůdce Donald Tusk jsou oba seriózní kandidáti na nového premiéra, řekl ve čtvrtek podle médií polský prezident Andrzej Duda | Zdroj: Reuters

Vzal si tak čas na rozmyšlenou, aby si vybral, zda úkolem sestavit novou vládu pověří Morawieckého jako zástupce dosud vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS), anebo Tuska jako společného kandidáta opozičních uskupení Občanská koalice, Třetí cesta a Nová levice.

V parlamentních volbách v polovině října sice PiS opět získala nejvíce hlasů, ale ztratila parlamentní většinu. Tu bude mít v novém Sejmu právě uvedená trojice opozičních uskupení. V Sejmu bude také krajně pravicová Konfederace.

„Máme nyní dva vážné kandidáty na premiéra,“ řekl Duda podle serveru Onet a vyslovil jména Morawieckého a Tuska. Dodal, že vzhledem k „nové situaci“ na politické scéně si musí rozmyslet rozhodnutí, koho vybere pro úkol vytvořit novou vládu.

Duda pochází z PiS a jeví se spojencem této strany, ale podle komentátorů je mu jasné, že příští vládu nakonec sestaví opozice a novým premiérem bude Tusk. Účelem konzultací dalších prezidentových kroků je tak nejspíše snaha vyslat signál opozičním uskupením, že by se měly s hlavou státu dohodnout na pravidlech soužití.

Prezident má podle ústavy do 30 dnů od voleb svolat zasedání nového Sejmu, na kterém odstoupí dosavadní vláda, a pak má další dva týdny na to, aby určil nového premiéra pověřeného sestavením nové vlády. Pokud by tato vláda nezískala důvěru Sejmu, přechází iniciativa s výběrem nového premiéra z prezidenta na Sejm.